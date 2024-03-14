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道指升37點 連升3日 金龍指數連升4日 創4個月高

美債息上升，債息倒掛、美股個別發展，金龍指數連升4日，創4個月高。標普500指數從歷史高點回落，大型科技股下跌，交易員等候美國周四公布的PPI和零售數據。美國眾議院以大比數通過對TikTok的「不賣就禁」法案，TikTok在內部備忘錄中告訴員工，不會改變對用戶數據的保護策略，將繼續游說參議院。比特幣周三突破73,000美元，六天內第四次創下歷史新高。彭博社數據顯示，周二現貨比特幣ETF的日淨流入首次超過10億美元。據悉美國總統拜登很快將發布聲明，就日本製鐵對美國鋼鐵的擬議收購交易表達擔憂。美國鋼鐵公司股價創近四年最大跌幅。華爾街對Tesla的看法進一步惡化，富國銀行稱其為「沒有增長的增長型公司」，並預計該公司明年銷量將下滑。

道瓊斯工業平均指數收漲37點，升幅0.1%，報39043點。標普500指數收跌9點，跌幅0.2%，報5165點。納斯達克綜合指數收跌87點，或0.55%，報16177點。

3M升5.42%，報104.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而麥當勞跌3.89%，報282.86元，拖累道指75點。

科技股方面，蘋果收市報171.13元，跌1.21%，谷歌母公司Alphabet收市報139.79元，升0.93%，亞馬遜收市報176.555元，升0.66%，Facebook收市報495.57元，跌0.83%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報507點。德國DAX指數收跌0.03%，報17961點；法國CAC 40指數漲0.62%，報8137點；英國富時100指數收漲0.32%，報7772點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.04%，報6516點。

美國2年期債息曾升最多1.05%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為1.57%。高見4.6345厘，是3月1日4.6434厘後最高。收市升1.05%，報4.6345厘，是2月28日後收市新高，當日報4.6374厘。連升3日，累計升0.161厘，對上一次連升3日是2月9日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月9日。

美國10年期債息曾升最多1.08%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為1.76%。高見4.1957厘，是3月5日4.2209厘後最高。收市升0.94%，報4.1899厘，是3月4日後收市新高，當日報4.2131厘。連升3日，累計升0.1149厘，對上一次連升3日是2月9日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月9日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至45.695基點，是3月12日48.635基點後最闊。收市報44.677基點，是3月6日後收市最闊，當日報45.369基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至121.551基點，是3月5日117.658基點後最窄。收市報121.942基點，是3月4日後收市最窄，當日報117.4基點。連續3日收窄，累計9.87基點，對上一次連升3日是2月20日。

金龍指數曾升最多2.35%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為4.33%。高見6600.33點，是2023年11月27日6626.26點後最高。收市報6516.02點，是2023年11月28日後收市新高，當日報6542.1點。連升4日，累計升480.87點，對上一次連升4日是2月26日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年12月13日。

道指曾升最多0.5%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為0.78%。高見39201.94點，是2月26日39245.89點後最高。收市報39043.32點，是3月1日後收市新高，當日報39087.38點。連升3日，累計升320.63點，對上一次連升3日是2月23日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月8日。

標指曾跌最多0.45%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為0.64%。低見5151.88點，是3月12日5114.48點後最低。收市報5165.31點，是3月11日後收市新低，當日報5117.94點。第1日陰燭。

納指曾跌最多0.75%，是3月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見16143.34點，是3月12日15992.98點後最低。收市報16177.77點，是3月11日後收市新低，當日報16019.27點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月8日。

 

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