新業務表現方面，香港新業務價值增82%、中國新業務價值增13%、泰國新業務價值增22%、新加坡新業務價值增13%、馬來西亞新業務價值增4%。

新業務價值利潤率52.6%，年化新保費增41%。總加權保費收入379.4億美元。內涵價值營運溢利達88.90億美元，每股增加37%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，疫情後整個集團的業務動力強勁，年化新保費增長45%至歷史新高，新業務價值上升33%至超過40億美元。

李源祥表示，友邦保險中國業務於2023年全年錄得20%的新業務價值增長。隨著疫情的干擾消退，新業務展現強勁動力，2月至12月期間的新業務價值增長28%。長期儲蓄業務內產品組合的有利轉向，以及產品的重新定價，支持2023下半年的新業務價值利潤率較上半年上升。

李源祥表示，自2019年展開地域拓展，繼河南鄭州分公司於2023年5月開業後，友邦保險中國業務的覆蓋範圍現已倍增至共10個地區。透過複製高效及可擴展的模式，新分公司在2023年締造55%的新業務價值增長，為友邦保險中國業務的下半年整體代理新業務價值帶來超過5%的貢獻。

李源祥表示，友邦保險香港業務在本地及中國內地訪客業務，以及代理及夥伴分銷渠道均錄得增長的支持下，新業務價值表現卓越，升幅達82%。自2023年2月全面通關後，成功把握中國內地訪客客戶群非常強勁的需求，促使友邦保險香港業務為本集團2023年新業務價值帶來最大貢獻。繼續提升活躍代理人數並與分銷夥伴緊密合作，把握中國內地訪客客戶群帶來的可持續和不斷增長的機遇；在2023年，友邦保險香港業務約一半的新業務價值來自中國內地訪客。

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