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港股ADR跌21點 夜期高水73點 太古、太地、法拉帝、中銀航空租賃等業績

美股向下，港股ADR跌21點或0.13%，報16207點，即月恒指夜期升33點，報17155點，夜期高水73點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.29%，折合報289.74元；阿里巴巴（9988）升0.94%，折合報74.69元；美團（3690）升0.03%，折合報94.38元；匯控（0005）升0.23%，折合報59.43元；建行（0939）跌0.14%，折合報4.87元。

道期現升0.027%；標期現升0.05%；納期現升0.15%。日本東證指數現跌0.09%；韓國KOSPI指數現升0.21%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.09%。

VIX指數隔晚跌0.65%或0.09點，報13.75點。

紐油現跌0.06%或0.04美元，報79.67美元；布油現跌0.05%或0.04美元，報83.98美元；金價現升0%或0.08美元，報2174.49美元；LME 銅期貨隔晚升3.11%或270美元，報8927美元。比特幣現跌0.3%或223.63美元，報72933.66美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.1899厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，貝殼－Ｗ（2423）、中銀航空租賃（2588）、招商局置地（0978）、招商局商業房託（1503）、法拉帝（9638）、復星旅遊文化（1992）、太古（0019）、太古地產（1972）、勝獅貨櫃（0716）、途虎養車（9690）等。

友邦（1299）全年多賺12% 息1.1907元 新業務價值略勝預期。

紛美（0468）：再收新巨豐請求開股東會提名溫嘉旋一人入局。

傳萬科（2202）與保險機構磋商調整債務期限。

新秀麗（1910）去年多賺33.3%至4.17億美元，第四季純利倒退逾兩成。

新創建（0659）旗下富通保險年化保費收入升1.76倍 受惠內地客需求。

漢思能源（0554）披露從城巴收取股息增25%。

裕元工業（0551）去年少賺7.3%至2.75億美元，末期息0.7港元。

多想雲（6696）盈警，料去年少賺最多六成。

B.Duck母企小黃鴨德盈（2250）發盈警，上年財年轉蝕4000萬元。

中信國際電訊（1883）：旗下澳門電訊按約移交資產後，繼續在自由市場發展。

國泰（0293）延遲運力恢復目標，林紹波：人手短缺為主因。

途虎（9690）股價今曾插水44%，禁售股解禁前大批股票存入中央結算。

靄華押業（1319）1.12億認購私募基金成有限合伙人。

寶勝國際（3813）去年多賺4.5倍至4.9億人幣，末期息0.012港元。

煤氣（0003）與申能訂戰略合作，推動綠色甲醇及氫能發展。

豐德麗（0571）盈警，料中期虧損擴大。

軟銀再減持商湯（0020）

越南製造加工出口（0422）去年轉賺169萬美元，不派息。

普華和順料（1358）去年多賺33%至55%。

 

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