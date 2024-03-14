恒指今早高開38點或0.23%，報17120點，大市成交金額19億元；國指今早高開8點或0.15%，報5940點。恒生科技指數開市報3668點，升0.34%。非必需消費品、能源、衛生保健股推動大市。上升股份比例為8.8%，下跌為3.05%，無升跌為88.14%。