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恒指高開38點 科指升0.34% 紫金升3% 京東升3%

恒指今早高開38點或0.23%，報17120點，大市成交金額19億元；國指今早高開8點或0.15%，報5940點。恒生科技指數開市報3668點，升0.34%。非必需消費品、能源、衛生保健股推動大市。上升股份比例為8.8%，下跌為3.05%，無升跌為88.14%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、港交所（0388）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。

藍籌34隻升，17隻下跌，31隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.61%，報15.48元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.4%，報6.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，9隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報109.8元，升3.29%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報98.95元，跌2.89%。

恒指續高於100天線(16627.15點)。科指續高於100天線(3586.17點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）開市報38.8元，升0.26%。中銀航空租賃（2588）無成交，報57.05元。招商局置地（0978）無成交，報0.315元。招商局商業房託（1503）開市報1.29元，升0.78%。法拉帝（9638）開市報26.5元，跌0.38%。復星旅遊文化（1992）開市報4.39元，無升跌。太古（0019）無成交，報66.5元。太古地產（1972）開市報16.4元，升0.49%。勝獅貨櫃（0716）無成交，報0.58元。途虎養車（9690）開市報10.7元，升2.29%。

友邦（1299）全年多賺12% 息1.1907元 新業務價值略勝預期。開市報65元，升0.23%。

紛美（0468）：再收新巨豐請求開股東會提名溫嘉旋一人入局。開市報2.05元，無升跌。

傳萬科（2202）與保險機構磋商調整債務期限。開市報6.08元，無升跌。

新秀麗（1910）去年多賺33.3%至4.17億美元，第四季純利倒退逾兩成。開市報29.4元，升0.34%。

新創建（0659）旗下富通保險年化保費收入升1.76倍 受惠內地客需求。開市報6.93元，升1.02%。

漢思能源（0554）披露從城巴收取股息增25%。無成交，報0.21元。

裕元工業（0551）去年少賺7.3%至2.75億美元，末期息0.7港元。開市報9.82元，升14.99%。

多想雲（6696）盈警，料去年少賺最多六成。無成交，報0.215元。

B.Duck母企小黃鴨德盈（2250）發盈警，上年財年轉蝕4000萬元。開市報1.22元，升0.83%。

中信國際電訊（1883）：旗下澳門電訊按約移交資產後，繼續在自由市場發展。開市報2.86元，跌0.69%。

國泰（0293）延遲運力恢復目標，林紹波：人手短缺為主因。開市報9.1元，跌0.87%。

途虎（9690）股價今曾插水44%，禁售股解禁前大批股票存入中央結算。開市報10.7元，升2.29%。

靄華押業（1319）1.12億認購私募基金成有限合伙人。無成交，報0.242元。

寶勝國際（3813）去年多賺4.5倍至4.9億人幣，末期息0.012港元。開市報0.68元，升1.49%。

煤氣（0003）與申能訂戰略合作，推動綠色甲醇及氫能發展。開市報6.02元，升0.17%。

豐德麗（0571）盈警，料中期虧損擴大。無成交，報0.066元。

軟銀再減持商湯（0020）。開市報0.89元，無升跌。

越南製造加工出口（0422）去年轉賺169萬美元，不派息。開市報0.74元，跌8.64%。

普華和順料（1358）去年多賺33%至55%。開市報0.88元，升6.02%。

破頂股表現

破頂股包括，科倫博泰生物（6990）創上市新高，見145.5元，開市報145.5元，升7.62%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.5元，開市報10.5元，升0.38%；中國利郎（1234）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，升0.23%；金川國際（2362）創52周高，見0.79元，開市報0.79元，升5.33%；洛陽鉬業（3993）創52周高，見5.96元，開市報5.96元，升4.93%；積木集團（8187）創52周高，見1.15元，開市報1.15元，無升跌；康方生物（9926）創52周高，見52.2元，開市報52.2元，升2.35%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.37元，開市報5.37元，升0.75%；紫金礦業（2899）創52周高，見15.48元，開市報15.48元，升3.61%。

破底股方面

創52周低，其中包括，唐宮中國（1181）低見0.46元，開市報0.46元，跌14.81%。

異動股

上升異動股，包括，裕元集團（0551）開市報9.82元，升14.99%；中國天化工（0362）開市報0.133元，升14.66%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報8.21元，升11.7%；泰格醫藥（3347）開市報31元，升11.11%；億達中國（3639）開市報0.138元，升10.4%；新時代能源（0166）開市報0.078元，升8.33%；榮昌生物（9995）開市報29.7元，升7.8%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見145.5元，開市報145.5元，升7.62%；樂普生物－Ｂ（2157）開市報3.5元，升6.06%。

下跌異動股，包括，唐宮中國（1181）見52周低0.46元，開市報0.46元，跌14.81%；越南製造加工出口（0422）開市報0.74元，跌8.64%；慶鈴汽車股份（1122）開市報0.59元，跌7.81%；智富資源投資（0007）開市報0.015元，跌6.25%；麗新發展（0488）開市報0.68元，跌4.23%；中廣核礦業（1164）開市報1.53元，跌3.16%；嗶哩嗶哩（9626）開市報98.95元，跌2.89%；蔚來（9866）開市報47元，跌2.49%。

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