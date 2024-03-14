報道指出，杭州市將取消在上城區、拱墅區、西湖區、濱江區購買二手住房的購買條件和購買套數的限制。

《通知》又要求加大規劃建設保障性住房力度，加快房源籌建，2024年開工建設配售型保障性住房不少於6000套，並著力解決工薪收入群體住房困難。滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，全力支持房地產在建項目融資和建設交付，保障購房人合法權益。

內房股上升，中海外（0688）現報11.5元，升1.59%；龍湖（0960）現報11.2元，升4.67%；華潤置地（1109）現報25.4元，升3.25%。

非藍籌內房，佳兆業（1638）現報0.115元，升7.48%；旭輝（0884）現報0.34元，升6.25%；奧園（3883）現報0.175元，升5.42%；綠城中國（3900）現報6.95元，升4.51%；富力（2777）現報1.06元，升3.92%；世茂集團（0813）現報0.53元，升3.92%；合景泰富（1813）現報0.425元，升3.66%；萬科（2202）現報6.13元，升0.82%。

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