港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升0.25點子至4.51316%，是3月11日後最高，當日報4.51923%。對上一次終止3連跌是3月7日，當日拆息報4.525%。
港元現報7.8213元升值23點子，曾貶值最多2點子，報7.8238元，亦曾升值最多28點子，報7.8208元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升9.14點子至3.80071%，是2024年3月8日後最高；1星期HIBOR跌0.98點子至3.97667%；2星期HIBOR升1.6點子至4.15435%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.06點子至4.68387%；6個月期HIBOR跌1.49點子至4.72262%；12個月期HIBOR跌0.04點子至4.82875%。
美元指數現報102.842升值0.053點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43992%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9271%，連續2日擴闊，利差是2024年3月06日後最闊，當日差距為-0.9343%。
對上一次連續2日擴闊，是2024年2月23日，當日利差報-0.9165%。
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