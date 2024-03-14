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恒指半日跌97點 科指跌1% 成交第3日逾600億元 北水流入24億

美期向上，港股今早低開後曾倒升，A股由升轉跌，拖累股跌穿17000點關，半日成交連續3日超過600億元，北水續流入。藥明系再度下跌，藍籌股當中表現最差，友邦（1299）公布業績，新業務價值利潤率按年收窄，曾跌4.93%，見近兩個月最大跌幅。

恒指今早高開38點，高位升127點，低位跌134點，高低波幅262點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為23.75%，下跌為28.72%，無升跌為47.51%。

恒指半日跌97點或0.57%，報16984點，大市成交金額634億元；國指跌12點或0.21%，報5920點。恒生科技指數收報3612點，跌1.19%。

藍籌股成交金額259.62億元，佔大市成交40.94%；科指成份股成交金額103.55億元，佔大市成交16.33%；國指成份股成交金額201.49億元，佔大市成交31.78%。

24隻雙櫃台股，總成交0.18億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.26%，至60.52億元，佔大市成交9.54%。牛熊證成交金額20.84億元，減少34.44%；窩輪成交金額39.68億元，減少13.85%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、比亞迪（1211）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，46隻下跌，4隻無升跌。紫金礦業（2899）升4.02%，收報15.54元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌8.22%，收報16.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報106.9元，升0.56%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報38.4元，跌5.19%。

恒指續高於100天線(16625.79點)。科指續高於100天線(3585.61點)。

北水南下合計淨流入24.47億元，較上日減少78.57%，連續第21日流入，累計流入703.62億元，對上一次連續21日淨流入是2023年4月6日。南水北上合計淨流入31.36億元人民幣，較上日增加100.14%，連續第5日流入，累計流入252.08億元。

小米（1810）汽車SU7頂配版價格據報超過30萬人幣。收報14.74元，跌1.21%。

阿里（9988）據報未來3年在韓國投資11億美元。收報73.55元，跌0.61%。

杭州市內買二手樓 不再審核購房人資格。世茂集團（0813）收報0.53元，升3.92%。綠城中國（3900）收報6.92元，升4.06%。中海外（0688）收報11.36元，升0.35%。龍湖（0960）收報11.1元，升3.74%。潤地（1109）收報25.1元，升2.03%。

港府據報考慮縮減惡劣天氣下開市計劃 9號或10號風球續停市。港交所（0388）收報247.4元，跌1.28%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）收報37.6元，跌2.84%。中銀航空租賃（2588）收報57.1元，升0.09%。招商局置地（0978）收報0.305元，跌3.17%。招商局商業房託（1503）收報1.3元，升1.56%。法拉帝（9638）收報26.9元，升1.13%。復星旅遊文化（1992）收報4.22元，跌3.87%。太古（0019）創52周高，見67.5元，收報66.85元，升0.53%。太古地產（1972）收報16.22元，跌0.61%。勝獅貨櫃（0716）收報0.58元，無升跌。途虎養車（9690）收報11.74元，升12.24%。

友邦（1299）全年多賺12% 息1.1907元 新業務價值略勝預期。收報61.95元，跌4.47%。

紛美（0468）：再收新巨豐請求開股東會提名溫嘉旋一人入局。收報1.92元，跌6.34%。

傳萬科（2202）與保險機構磋商調整債務期限。收報6.2元，升1.97%。

新秀麗（1910）去年多賺33.3%至4.17億美元，第四季純利倒退逾兩成。收報29.8元，升1.71%。

新創建（0659）旗下富通保險年化保費收入升1.76倍 受惠內地客需求。收報6.89元，升0.44%。

漢思能源（0554）披露從城巴收取股息增25%。收報0.21元，無升跌。

裕元工業（0551）去年少賺7.3%至2.75億美元，末期息0.7港元。收報10.7元，升25.29%。

多想雲（6696）盈警，料去年少賺最多六成。收報0.207元，跌3.72%。

B.Duck母企小黃鴨德盈（2250）發盈警，上年財年轉蝕4000萬元。收報1.17元，跌3.31%。

中信國際電訊（1883）：旗下澳門電訊按約移交資產後，繼續在自由市場發展。收報2.75元，跌4.51%。

國泰（0293）延遲運力恢復目標，林紹波：人手短缺為主因。收報8.88元，跌3.27%。

途虎（9690）股價今曾插水44%，禁售股解禁前大批股票存入中央結算。收報11.74元，升12.24%。

靄華押業（1319）1.12億認購私募基金成有限合伙人。收報0.243元，升0.41%。

寶勝國際（3813）去年多賺4.5倍至4.9億人幣，末期息0.012港元。收報0.68元，升1.49%。

煤氣（0003）與申能訂戰略合作，推動綠色甲醇及氫能發展。收報5.95元，跌1%。

豐德麗（0571）盈警，料中期虧損擴大。收報0.066元，無升跌。

軟銀再減持商湯（0020）。收報0.85元，跌4.49%。

越南製造加工出口（0422）去年轉賺169萬美元，不派息。收報0.65元，跌19.75%。

普華和順料（1358）去年多賺33%至55%。創52周高，見0.95元，收報0.95元，升14.46%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見48.45元，收報47元，升10.07%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.8元，收報6.46元，升5.9%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.87元，收報2.87元，升1.77%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.6元，收報2.42元，跌2.42%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.75元，收報0.71元，升7.58%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.68元，收報13.68元，升0.29%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見29.26元，收報29.22元，升0.07%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見28.6元，收報28.46元，升0.21%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1046.25元，收報1046.2元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1117.2元，收報1117.2元，升0.06%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見175元，收報153.4元，升13.46%；華晨中國（1114）創52周高，見4.86元，收報4.79元，升4.36%；太古（0019）創52周高，見67.5元，收報66.85元，升0.53%；中國財險（2328）創52周高，見11.54元，收報11.2元，升0.72%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.54元，收報2.43元，升2.97%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.53元，收報5.44元，升2.06%；中石油（0857）創52周高，見6.53元，收報6.4元，升2.73%；創科實業（0669）創52周高，見102.5元，收報101元，升1.66%；華潤電力（0836）創52周高，見18.94元，收報18.84元，升0.53%；紫金礦業（2899）創52周高，見15.98元，收報15.54元，升4.02%；翰森製藥（3692）創52周高，見17.24元，收報15.24元，跌0.26%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，大中華控股（0021）低見0.045元，收報0.058元，升9.43%；匯漢控股（0214）低見0.37元，收報0.37元，跌11.9%；中國高速傳動（0658）低見0.88元，收報0.88元，跌4.35%；聯華超市（0980）低見0.21元，收報0.25元，升10.13%；京基金融國際（1468）低見0.075元，收報0.079元，跌2.47%；德萊建業（1546）低見0.06元，收報0.06元，跌7.69%；易居企業控股（2048）低見0.119元，收報0.119元，跌6.3%；樂華娛樂（2306）低見0.76元，收報0.78元，跌3.7%；易點雲（2416）低見2.83元，收報2.86元，跌3.05%；正利控股（3728）低見0.08元，收報0.08元，跌6.98%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.084元，收報0.085元，跌4.49%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.063元，收報0.065元，跌2.99%；萬邦投資（0158）低見85元，收報85.5元，跌0.7%；建業實業（0216）低見0.85元，收報0.85元，跌5.56%；合富輝煌（0733）低見0.51元，收報0.51元，跌7.27%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.8元，收報0.86元，跌8.51%；Ａ８新媒體（0800）低見0.115元，收報0.129元，跌3.01%；唐宮中國（1181）低見0.43元，收報0.445元，跌17.59%；日清食品（1475）低見4.74元，收報4.79元，跌1.44%。

異動股

上升異動股，包括，傳遞娛樂（1326）收報0.058元，升75.76%；靛藍星（8373）收報0.115元，升51.32%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.23元，升36.09%；萬城控股（2892）收報0.5元，升31.58%；智富資源投資（0007）收報0.021元，升31.25%；富一國際控股（1470）收報0.048元，升29.73%；大健康國際（2211）收報0.069元，升27.78%；首都金融控股（8239）收報0.7元，升27.27%；中國波頓（3318）收報1.1元，升26.44%；裕元集團（0551）收報10.7元，升25.29%；帝國金融集團（8029）收報0.1元，升25%。

下跌異動股，包括，大地國際集團（8130）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌23.08%；永利地產發展（0864）收報0.17元，跌22.73%；駿東控股（8277）收報0.08元，跌22.33%；越南製造加工出口（0422）收報0.65元，跌19.75%；唐宮中國（1181）見52周低0.43元，收報0.445元，跌17.59%；神話世界（0582）收報0.054元，跌16.92%；中國唐商（0674）收報0.074元，跌16.85%；當代置業（1107）收報0.027元，跌15.63%；華科資本（1140）收報0.132元，跌15.38%；麗年國際（9918）創上市新低，見0.34元，收報0.345元，跌14.81%。

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