太古地產（1972）公布2023年度業績，全年股東應佔溢利26.4億，按年跌67%，每股盈利0.45元，第二次中期息0.72元，連同第一次派息0.33元，全年派息1.05元，按年增加5%。
集團指，公司的股息政策是實現股息持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息，目標是每年股息以中單位數的幅度增長。
期內，集團收入146.7億元，按年增加6%；股東應佔基本溢利115.7億元，按年增加33%，主要反映出售香港港島東中心九個樓層的收益。經常性基本溢利72.85億元，按年增加2%，主要反映香港和內地零售物業組合及酒店業務強勁復蘇。
太古地產主席白德利指，將繼續聚焦落實港幣一千億元投資計 劃，在香港、中國內地和東南亞核心市場 銳意發展計劃中的全新綜合發展項目及住宅項目。集團認為這些市場深具長遠發展 潛力，日後會持續開拓新的投資機遇。
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