moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太古地產去年少賺67% 息0.72元

太古地產（1972）公布2023年度業績，全年股東應佔溢利26.4億，按年跌67%，每股盈利0.45元，第二次中期息0.72元，連同第一次派息0.33元，全年派息1.05元，按年增加5%。

集團指，公司的股息政策是實現股息持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息，目標是每年股息以中單位數的幅度增長。

期內，集團收入146.7億元，按年增加6%；股東應佔基本溢利115.7億元，按年增加33%，主要反映出售香港港島東中心九個樓層的收益。經常性基本溢利72.85億元，按年增加2%，主要反映香港和內地零售物業組合及酒店業務強勁復蘇。

太古地產主席白德利指，將繼續聚焦落實港幣一千億元投資計 劃，在香港、中國內地和東南亞核心市場 銳意發展計劃中的全新綜合發展項目及住宅項目。集團認為這些市場深具長遠發展 潛力，日後會持續開拓新的投資機遇。

 

其他報道

太古地產去年少賺67% 息0.72元

恒指半日跌97點 科指跌1% 成交第3日逾600億元 北水流入24億

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連跌

傳特朗普招攬「沽神」保爾森任財長

日央行據報下周將討論結束負利率

小米汽車SU7頂配版價格據報超過30萬人幣

美國眾議院監督委員會主席 要求PCAOB提供審計中國公司信息

耶倫：市場利率不太可能回到疫情前水平

阿里據報未來3年在韓國投資11億美元

美國FTC主席：波音是「國家龍頭戰略」或造成災難性後果最佳例證

杭州市內買二手樓 不再審核購房人資格

港府據報考慮縮減惡劣天氣下開市計劃　9號或10號風球續停市

滬深三大指數個別走 人行淨回籠70億人幣

恒指高開38點 科指升0.34% 紫金升3% 京東升3%

港股ADR跌21點 夜期高水73點 太古、太地、法拉帝、中銀航空租賃等業績

友邦全年多賺12% 息1.1907元 新業務價值略勝預期

道指升37點 連升3日 金龍指數連升4日 創4個月高

北水增持中行 減持南方恆生科技