太古（A股：19，B股：87）公布2023年全年業績，股東應佔溢利錄288.53億元，按年大增588%，A股每股盈利19.96元，B股每股盈利3.99元，第二次中期息太古A派2元，太古B派0.4元，全年派息A股3.2元及0.64元，按年增加7%。
年內，受惠於部分極大規模的非經常性項目，集團錄得破紀錄的基本溢利361.77億元，按年增長6.62倍，特別是2023年9月出售美國太古可口可樂業務的所得收益229億元，及太古地產（1972）簽訂協議以總代價54億元出售港島東中心12層辦公樓產生的重大收益(出售其中九層辦公樓的應佔基本出售收益27億元於2023年確認)。
撇除兩個年度的投資物業價值變動及重大非經常性項目後，集團於去年錄得經常性基本溢利104.49億元，按年增1.75倍。期內收益948.23億元，按年升3.41%。
按分部劃分，太古地產應佔經常性基本溢利59.42億元，按年增加2%；太古可口可樂經常性溢利錄23.94億元，按年增加0.08%；國泰集團應佔溢利錄97.89億元，2022年同期虧損66.23億元。
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