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報告：去年下半年信用卡信貸結欠升 因零售及旅遊活動激增

信貸資料服務機構環聯（美：TRU）公布最新《信貸行業分析報告》，顯示由於7月至8月夏季銷售旺季刺激消費者需求，去年第三季新增信用卡宗數（因匯報機制滯後一個季度）較2022年增長2.9%。

傳統節日購物旺季的第四季期間，消費者在假日利用信用卡消費，因此信用卡應繳款項結欠較前一年增長12.5%。當中非必要開支和零售開支很可能佔信用卡結欠的主要部份，然而與旅遊相關的大量消費活動亦不容忽視。

2023年第四季是香港首個不受任何防疫措施限制，以及全面通關後的節日旺季，在聖誕期間有超過100萬人從香港出境旅遊。受惠於金融機構在此期間為消費者提供的一系列全新旅遊獎賞計劃，很多消費者均積極回應參與相關消費活動。

香港市民的強勁消費意願亦見於年度大型促銷活動「雙十一」之中。2023年11月11日當天的銷售額較2022年增長266%，凸顯消費者已重拾消費信心。相關數據亦與環聯2023年第四季消費者脈搏調查結果脗合。

環聯調查顯示，38%受訪者表示家庭收入有所增長，相較在2022年同期表示出現同樣增長的21%受訪者顯著上升。此家庭收入上升趨勢貫穿各個收入水平的受訪者，顯示港人財務狀況普遍改善，增強消費信心及消費能力。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，消費者在2023年第四季較去年同期更願意消費。在疫情出入境限制撤銷、市場完全重新開放後，新增信用卡宗數因以往被壓抑的需求得以釋放而呈指數級增長。因應各項開支和消費活動的增加，應繳款項結欠亦相應提升。

此外，儘管2023年第三季的私人貸款新信貸查詢量有所增長，同期的新增貸款宗數卻較2022年第三季下跌5.5%，顯示金融機構於貸款審批上可能更為謹慎。縱觀所有風險級別的新增私人貸款宗數時，只有超優級別出現11.6%的增長，而其他所有風險級別的新增宗數則錄得界乎2.1%至10.1%的下跌。

然而即使新增私人貸款宗數在大多風險級別均出現下跌，但來自較低風險級別（超優）的新增貸款平均信貸額度卻較2022年同比增長6.5%。這表明金融機構仍能因為期內應繳款項結欠的3.4%增長而增加其資產價值。

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