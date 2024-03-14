業務方面，Kyle Gendreau預期，今年北美洲整體銷售或增長6至7%，當中Tumi品牌可受惠於加大產品組合，增長有望高於該地區表現。此外，歐洲表現將會更強勁，有望受惠於中國旅客復蘇，當中Tumi加大滲透率，更可達至雙位數增長。

他又指，對American Tourister去年於北美洲及歐洲的表現不感到擔心，今年在亞洲將是增動動力。

新秀麗今日股價早上受壓，曾低見27.5元，午後由跌轉升，暫報30.45元，升3.9%。

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