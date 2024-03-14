新秀麗（1910）日前傳出正在考慮私有化等可能性，更有多家私募股權基金初步表達有意競購集團，包括凱雷（Carlyle）、KKR 、貝恩資本（Bain Capital）和CVC資本等。新秀麗行政總裁Kyle Gendreau今日於分析員會議指出，集團正在評估銀行家意見，不方便評論市場傳言，但認為業務潛在價值非常強大，前景非常強勁，需確保股東可獲取長期價值，進行資本市場行動時必須牢記這一點。
業務方面，Kyle Gendreau預期，今年北美洲整體銷售或增長6至7%，當中Tumi品牌可受惠於加大產品組合，增長有望高於該地區表現。此外，歐洲表現將會更強勁，有望受惠於中國旅客復蘇，當中Tumi加大滲透率，更可達至雙位數增長。
他又指，對American Tourister去年於北美洲及歐洲的表現不感到擔心，今年在亞洲將是增動動力。
新秀麗今日股價早上受壓，曾低見27.5元，午後由跌轉升，暫報30.45元，升3.9%。
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