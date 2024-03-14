董事會建議向股東派發全年稅後淨利潤的35%，即末期股息每股0.2721美元，2023財年總股息將達到每股0.3852美元。截至去年底止，現金及現金等價物為3.92億美元，未提取已承諾貸款授信為52億美元，流動性為56億美元。

機隊及經營方面，截至去年底止，中銀航空租賃機隊共有684架自有、代管及已訂購的飛機，其中自有飛機426架，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.6年、平均剩餘租期為8.1年。自有機隊的飛機利用率達99%；訂單簿包括224架飛機。

總經理兼首席執行官Steven Townend表示，2024年開局良好，前景樂觀。亞太跨境出行全面恢復，有望進一步帶動本年度全球需求增長。公司訂單簿體量龐大，相當於當前自有機隊規模的一半以上，為未來創造營收提供了寶貴儲備。

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