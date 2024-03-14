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中銀航空租賃稅後淨利潤達7.64億美元 派末期股息0.2721美元

中銀航空租賃（2588）公布去年全年業績，經營收入及其他收入總額按年升7%至25億美元；稅後淨利潤創紀錄達7.64億美元，上年為2000萬美元；核心稅後淨利潤為5.47億美元（剔除滯俄飛機收回款項稅後淨額2.17億美元），上年剔除滯俄飛機減記影響淨額的核心稅後淨利潤為5.27億美元。每股收益為1.10美元，每股淨資產為8.28美元。

董事會建議向股東派發全年稅後淨利潤的35%，即末期股息每股0.2721美元，2023財年總股息將達到每股0.3852美元。截至去年底止，現金及現金等價物為3.92億美元，未提取已承諾貸款授信為52億美元，流動性為56億美元。

機隊及經營方面，截至去年底止，中銀航空租賃機隊共有684架自有、代管及已訂購的飛機，其中自有飛機426架，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.6年、平均剩餘租期為8.1年。自有機隊的飛機利用率達99%；訂單簿包括224架飛機。

總經理兼首席執行官Steven Townend表示，2024年開局良好，前景樂觀。亞太跨境出行全面恢復，有望進一步帶動本年度全球需求增長。公司訂單簿體量龐大，相當於當前自有機隊規模的一半以上，為未來創造營收提供了寶貴儲備。

 

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