集團旗下太古可口可樂總裁蘇薇表示，繼集團較早前公布會到泰國及老撾市場發展之外，他們對當地市場發展感到高度興趣，會密切留意當地的投資機會。他們看中東南亞市場，主要是留意到當地的飲料市場龐大，及年青人口眾多，因此預期會有良好的增長空間。白德利補充，集團在可口可樂及飲料業務的投資，會追隨集團在中國及東南亞市場發展去佈局並保持一致，儘管內地經濟復蘇面對挑戰，但是他長遠對在內地市場的前景具備信心。太古可口可樂更在昆山投資廠房。

基於他們對內地市場的信心，白德利還指，集團旗下的國泰航空（0293）也會增加往來內地的航班，並擴充位於厦門的飛機工程部門。至於被問到國泰股東之一的中國國際航空（0753）擬增持在國泰的股權，他稱昨日國泰主席賀以禮已經回應，但是他對國泰的業績表現感到欣悅，並會繼續是國泰的堅實股東。