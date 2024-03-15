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PPI上升 美股向下 道指跌137點 金龍指數見近兩周最大跌幅

美債息上升，債息倒掛收窄，金龍指數見近兩周最大跌幅，美股向下。美國2月PPI創半年來最大漲幅，失業救濟數據意外下降，強化了市場對聯儲局今年推遲減息的預估。美債交易員聚焦下周的聯儲局點陣圖，美銀策略師稱，只需要兩名委員主張減息兩次就可使得點陣圖中值向上偏移，美債息將因此上漲。美國前財長梅努欽聯繫潛在投資者，尋求組團收購TikTok。中國呼籲美國停止對TikTok的「無理打壓」，美國駐華大使伯恩斯表示，北京對TikTok法案的抗議「極具諷刺意味」。

道瓊斯工業平均指數收跌137點，跌幅0.36%，報38905點。標普500指數收跌14點，跌幅0.29%，報5150點。納斯達克綜合指數收跌49點，或0.31%，報16128點。

安謀跌1.6%，報271.54美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而微軟升2.44%，報425.22元，貢獻道指66點。

科技股方面，蘋果收市報173元，升1.09%，谷歌母公司Alphabet收市報143.1元，升2.36%，亞馬遜收市報178.75元，升1.24%，Facebook收市報491.83元，跌0.75%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報506點。德國DAX指數收跌0.11%，報17942點；法國CAC 40指數漲0.3%，報8161點；英國富時100指數收跌0.38%，報7743點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.75%，報6336點。

美國2年期債息曾升最多1.32%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為1.57%。高見4.6957厘，是2月29日4.6995厘後最高。收市報4.6936厘，是2月26日後收市新高，當日報4.7182厘。連升4日，累計升0.22厘，對上一次連升4日是1月4日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月19日。

美國10年期債息曾升最多2.58%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為3.51%。高見4.2982厘，是2月29日4.3172厘後最高。收市報4.2903厘，是2月27日後收市新高，當日報4.3032厘。連升4日，累計升0.2153厘，對上一次連升4日是2月12日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月12日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至39.075基點，是3月8日36.591基點後最窄。收市報40.539基點，是3月8日後收市最窄，當日報40.275基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至111.228基點，是3月1日109.161基點後最窄。收市報112.343基點，是2月27日後收市最窄，當日報109.382基點。連升4日，累計升19.469點，對上一次連升4日是2月21日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月12日。

金龍指數曾跌最多3.26%，是3月4日後最大跌幅，當日跌幅為4.23%。低見6303.8點，是3月11日6161.47點後最低。收市報6336.85點，是3月11日後收市新低，當日報6203.24點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.87%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.36%。低見38704.36點，是3月11日38483.25點後最低。收市報38905.66點，是3月11日後收市新低，當日報38769.66點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月6日。

標指曾跌最多0.81%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.44%。低見5123.3點，是3月12日5114.48點後最低。收市報5150.48點，是3月11日後收市新低，當日報5117.94點。連跌2日，累計跌24.79點，對上一次連跌2日是3月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月5日。

納指曾跌最多0.85%，是3月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見16039.68點，是3月12日15992.98點後最低。收市報16128.53點，是3月11日後收市新低，當日報16019.27點。連跌2日，累計跌137.11點，對上一次連跌2日是3月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月11日。

 

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