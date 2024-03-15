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港股ADR跌205點 夜期低水164點 美圖、華置、泓富等業績

美股向下，港股ADR跌205點或1.28%，報16024點，即月恒指夜期跌175點，報16798點，夜期低水164點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌1.11%，折合報285.99元；阿里巴巴（9988）跌2.28%，折合報71.77元；美團（3690）跌2.15%，折合報90.9元；匯控（0005）跌0.57%，折合報58.72元；建行（0939）跌1.05%，折合報4.8元。

道期現跌0.055%；標期現跌0.03%；納期現跌0.12%。日本東證指數現升0.12%；韓國KOSPI指數現跌1.26%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.53%。

VIX指數隔晚升4.72%或0.65點，報14.4點。

紐油現跌0.34%或0.28美元，報80.98美元；布油現跌0.44%或0.37美元，報85.04美元；金價現跌0.04%或0.91美元，報2161.28美元；LME 銅期貨隔晚跌0.44%或39.5美元，報8887.5美元。比特幣現升2.01%或1426.63美元，報72108.01美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.2923厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，白雲山（0874）、中國光大綠色環保（1257）、華置（0127）、福耀玻璃（3606）、華潤建材科技（1313）、協鑫科技（3800）、美圖公司（1357）、鳳凰衞視（2008）、泓富產業信託（0808）等。

有線寬頻（1097）預告去年虧損收窄至5.3億至6.2億元。

東風汽車（0489）母企以平均價3.12元收購332萬股H股，涉資1036萬元。

世茂（0813）24.57億元向合作方售坪山區商住項目六成權益。

前海健康（0911）去年虧損收窄至5270萬元，不派息。

昇柏控股（2340）發盈警，料去年最多虧損1700萬元。

太古（0019）：未來會留意中國東南亞醫療保健投資，看好東南亞可樂業務增長空間。

華潤置地（1109）分拆REIT今深交所上市，籌69.02億人幣。

貝殼（2423）去年轉賺59億人幣，派末期息0.117美元。

消息人士：周企無意改變佐丹奴（0709）派息水平，多次與管理層溝通未獲正視。

太古地產（1972）續在內地一線城市物色新投資項目。

順豐房託（2191）去年可分派收入升近4%，每基金單位分派0.2866元。

微博（9898）上季經調整純利跌57%至7640萬美元，派特別息0.82美元。

中銀航空租賃（2588）稅後淨利潤達7.64億美元，派末期股息0.2721美元。

星島（1105）料全年虧損減少至不多於5000萬元。

騰訊（0700）據報接手字節跳動兩個遊戲團隊。

 

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