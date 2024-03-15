恒指今早低開203點或1.2%，報16758點，大市成交金額42億元；國指今早低開77點或1.32%，報5828點。恒生科技指數開市報3534點，跌1.93%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.2%，下跌為9.15%，無升跌為87.63%。