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恒指低開203點 科指跌1.9% 阿里跌2% 嗶哩嗶哩跌6%

恒指今早低開203點或1.2%，報16758點，大市成交金額42億元；國指今早低開77點或1.32%，報5828點。恒生科技指數開市報3534點，跌1.93%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.2%，下跌為9.15%，無升跌為87.63%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、國藥（1099）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，61隻下跌，19隻無升跌。國藥（1099）升1.18%，報21.45元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.79%，報71.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報78.25元，升1.49%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報91.6元，跌6.53%。

恒指10天線(16626.31點)升穿100天線(16620.19點)，指數高於10天線。科指跌穿100天線(3583.86點)。

銀杏教育（1851）發盈喜 料全年多賺不少於50%。開市報1.05元，升14.13%。

途虎（9690）公允值變動 全年轉賺67億 不派息 回購最多10億。開市報12.02元，升6%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，白雲山（0874）無成交，報21.35元。中國光大綠色環保（1257）無成交，報0.82元。華置（0127）無成交，報1.11元。福耀玻璃（3606）開市報40.65元，跌1.09%。華潤建材科技（1313）無成交，報1.37元。協鑫科技（3800）開市報1.25元，跌1.57%。美圖公司（1357）開市報3.22元，跌3.01%。鳳凰衞視（2008）無成交，報1.99元。泓富產業信託（0808）無成交，報1.29元。

有線寬頻（1097）預告去年虧損收窄至5.3億至6.2億元。無成交，報0.03元。

東風汽車（0489）母企以平均價3.12元收購332萬股H股，涉資1036萬元。開市報3.13元，跌0.32%。

世茂（0813）24.57億元向合作方售坪山區商住項目六成權益。開市報0.51元，無升跌。

前海健康（0911）去年虧損收窄至5270萬元，不派息。無成交，報0.033元。

昇柏控股（2340）發盈警，料去年最多虧損1700萬元。無成交，報0.26元。

太古（0019）：未來會留意中國東南亞醫療保健投資，看好東南亞可樂業務增長空間。開市報67.2元，無升跌。

太古B（0087）無成交，報10.5元。

華潤置地（1109）分拆REIT今深交所上市，籌69.02億人幣。開市報24.8元，跌2.36%。

貝殼（2423）去年轉賺59億人幣，派末期息0.117美元。開市報37.2元，跌1.98%。

消息人士：周企無意改變佐丹奴（0709）派息水平，多次與管理層溝通未獲正視。無成交，報2.19元。

太古地產（1972）續在內地一線城市物色新投資項目。開市報16.26元，跌1.22%。

順豐房託（2191）去年可分派收入升近4%，每基金單位分派0.2866元。開市報2.48元，升3.33%。

微博（9898）上季經調整純利跌57%至7640萬美元，派特別息0.82美元。開市報78.25元，升1.49%。

中銀航空租賃（2588）稅後淨利潤達7.64億美元，派末期股息0.2721美元。開市報57.55元，升0.7%。

星島（1105）料全年虧損減少至不多於5000萬元。無成交，報0.33元。

騰訊（0700）據報接手字節跳動兩個遊戲團隊。開市報283元，跌2.14%。

破頂股表現

破頂股包括，民生教育（1569）創52周高，見0.365元，開市報0.365元，升2.82%。

破底股方面

創52周低，其中包括，時代集團控股（1023）低見0.57元，開市報0.57元，跌1.72%。

異動股

上升異動股，包括，大陸航空科技控股（0232）開市報0.093元，升14.81%；銀杏教育（1851）開市報1.05元，升14.13%；華星控股（8237）開市報0.036元，升12.5%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.155元，升11.51%；新時代能源（0166）開市報0.078元，升11.43%；直通電訊（8337）開市報0.148元，升10.45%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.04元，升7.66%；天彩控股（3882）開市報0.94元，升6.82%；南方Ａ５０－Ｒ（83010）開市報11.6元，升6.62%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報2.25元，升6.13%。

下跌異動股，包括，途屹控股（1701）開市報0.123元，跌10.87%；未來發展控股（1259）開市報0.07元，跌6.67%；嗶哩嗶哩（9626）開市報91.6元，跌6.53%；遠大中國（2789）開市報0.049元，跌5.77%；雨潤食品（1068）開市報0.16元，跌4.76%；蔚來（9866）開市報44元，跌4.03%；百濟神州（6160）開市報102.6元，跌3.66%；國能國際資產（0918）開市報0.53元，跌3.64%。

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