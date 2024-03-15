美國參議院國土安全委員會上周通過法案，以國家安全為由限制聯邦機構與藥明康德等中國生物科技公司開展業務。藥明康德原屬的全球生物科技業界組織「生物技術創新組織」（Biotechnology Innovation Organization，BIO）昨日除表明支持法案，更透露正採取措施跟藥明康德劃清界線。

華爾街日報引述看到的、由藥明康德向BIO總裁兼行政總裁John Crowley的一封信報道，藥明康德在信中稱「立即生效，藥明康德和我們的子公司康德弘翼（WuXi Clinical）將終止我們在BIO的準​​會員資格」。

藥明康德在信中重申，美國的立法「偷步(preemptively)、不公平地針對該公司，沒有經過正當程序、對事實進行透明審查，也沒有考慮其對美國在生物技術創新和患者護理領域領導地位的影響」。

BIO 是一個頗具影響力的行業協會，其成員包括禮來、默沙東、強生和其他數百間公司。該協會周三表示，作為援助美國國家安全措施的一部分，它將切斷與藥明康德的關係。

該行業組織周四更新聲明，稱「藥明康德主動終止了 BIO 會員資格」。

藥明康德現報44.5元，跌1%；藥明生物（2269）現報15.88元，跌1.24%；藥明巨諾－Ｂ（2126）現報2.25元，升6.13%；藥明合聯（2268）現報16.2元，無升跌。

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