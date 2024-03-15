兩家公司將結合彼此的專長及資源，在漫遊、採購以及發展先進物聯網和5G應用方案方面合作，透過增強連繫網絡可靠性，以及服務質素，提升不同市場的客戶體驗。

在國際漫遊方面，長江和記與Ooredoo集團將致力提升服務質素，並增加雙方的網絡流量。彼此客戶若受到事故影響，雙方可加快反應時間，及時為客戶解決問題，並可以此來制訂新的業界服務質素績效指標。

雙方亦會在採購方面尋求合作機會，務求發揮協同效應，提升彼此業務及營運效率。

此外，在物聯網及5G方面，雙方將會分享和共同尋找最可行的物聯網及5G應用方案，利用嶄新科技迎合不同的需要，為客戶提供更多元化的選擇。

Ooredoo是一家於中東、北非及東南亞經營業務之國際通訊公司，為10個國家的消費者及企業提供服務。Ooredoo在卡塔爾證券交易所及阿布扎比證券交易所上市，截至2023年12月31日止營業額為230億卡達里亞爾。

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