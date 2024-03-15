瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰稱，人行如預期維持1年期MLF利率不變，但意外淨回籠940億元人民幣，顯示市場流動性充足。為便於超長期特別國債發行，人行可能傾向於通過降準來釋放長期流動性。維持MLF利率不變顯示人行在聯儲局今年減息之前對人民幣匯率穩定和中美利差的擔憂。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，此次MLF淨回籠是人行希望將投機資金擠出市場的明確信號。人行行長潘功勝此前強調銀行資產負債表的健康狀況是降息的一大制約；預計國內主要銀行將在4月再次下調存款利率。需要關注國債利率反轉的風險，預計短端流動性會收緊，國債息率曲線會進一步平坦化。

渣打銀行中國策略主管劉潔表示，人行MLF操作並非緊縮信號，這表明今年貨幣政策將採取組合拳，而不只是專注MLF和OMO降息。隨著聯儲局的減息預期不斷延後，下一次MLF/OMO降息可能會推遲，因此人行第二季度可能再次下調存款準備金率。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，人行周五MLF操作淨回籠資金是為了更加專注貨幣政策的傳導，從隔夜拆借成本等指標來看，流動性相當充裕。人行希望控制貨幣在金融系統流轉的風險，之前連續淨投放對流動性產生了積聚效應，因此央行正在進行平衡，回籠一些流動性。減息的可能性仍然存在，而且下半年減息的概率更大。這是考慮到維持人民幣匯率穩定、平衡內外部條件的需要。鑒於近期剛剛下調了存款準備金率，未來減息很可能會先於降準。有兩個因素增加了降息時機的不確定性，即聯儲局何時開始降息以及貨幣政策傳導的效率。

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