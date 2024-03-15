報道引述民主黨參議員Richard Blumenthal表示，他支持消除中國政府對TikTok的影響力，但告誡說提案中給出的六個月出售時間太過倉促。代表德克薩斯州的共和黨參議員泰德·克魯茲認為，參議院應將提案交給他所在的擁有管轄權的委員會開展進一步工作。克魯茲認為，這個法案應該在他的委員會接受「全面的修正程序」。

報道亦指，這項在眾議院以壓倒性優勢通過的禁令將令參議員們面臨艱難的抉擇。皮尤研究中心去年12月的一項民調顯示38%的美國人支持禁止TikTok，比例低於3月的50%。共和黨今年總統大選的推定提名人特朗普站出來公開反對他主政時曾想實施的禁令後，他黨內同僚的算計就更加微妙了。

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