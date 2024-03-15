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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉跌 隔夜息升13點子

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.04點子至4.5128%，是3月13日後最低，當日報4.51066%。

港元現報7.8223元升值4點子，曾貶值最多5點子，報7.8232元，亦曾升值最多20點子，報7.8207元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.24點子至3.9331%，是2024年3月1日後最高；1星期HIBOR升8.27點子至4.05941%；2星期HIBOR升17.33點子至4.32768%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.68387%；6個月期HIBOR跌0.61點子至4.71655%；12個月期HIBOR升0.04點子至4.82911%。

美元指數現報103.475升值0.115點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43981%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9292%，連續3日擴闊，利差是2024年3月06日後最闊，當日差距為-0.9343%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年2月26日，當日利差報-0.9531%。

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