美國PPI急升，加強市場對聯儲局押後減息的預期，美股、美期下跌，港股今早亦低開，加上內地逾一年首次MLF淨回籠資金，擠走投機資金，A股反覆下跌，恒指跌幅擴大，曾跌最多2.19%，創逾一周最大跌幅，半日成交在連續3日逾600億元後，今日終斷纜，北水、南水則續流入。