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恒指半日跌354點 成交跌穿600億 北水續流入 龍湖跌5% 嗶哩嗶哩跌6%

美國PPI急升，加強市場對聯儲局押後減息的預期，美股、美期下跌，港股今早亦低開，加上內地逾一年首次MLF淨回籠資金，擠走投機資金，A股反覆下跌，恒指跌幅擴大，曾跌最多2.19%，創逾一周最大跌幅，半日成交在連續3日逾600億元後，今日終斷纜，北水、南水則續流入。

恒指今早低開203點，高位跌140點，低位跌370點，高低波幅230點。通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為14.09%，下跌為36.36%，無升跌為49.54%。

恒指半日跌354點或2.09%，報16607點，大市成交金額551億元；國指跌140點或2.38%，報5766點。恒生科技指數收報3504點，跌2.76%。

藍籌股成交金額282.82億元，佔大市成交51.32%；科指成份股成交金額142.2億元，佔大市成交25.8%；國指成份股成交金額226.36億元，佔大市成交41.08%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少32.32%，至47.65億元，佔大市成交8.63%。牛熊證成交金額12.98億元，減少50.96%；窩輪成交金額34.66億元，減少21.09%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。創科實業（0669）、萬洲（0288）、石藥（1093）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，77隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升2.19%，收報102.5元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.86%，收報10.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報11.68元，升0.52%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報91.65元，跌6.48%。

恒指跌穿10天線(16611.2點)、100天線(16618.68點)，下試20天線(16577.51點)。科指下試10天線(3484.67點)，跌穿100天線(3583.57點)。

北水南下合計淨流入23.95億元，較上日減少7.93%，連續第22日流入，累計流入729.11億元，對上一次連續22日淨流入是2023年4月11日。南水北上合計淨流入0.56億元人民幣，較上日減少99.13%，連續第6日流入，累計流入285.5億元。

法巴據報擬購復星（0656）所持Ageas股份。收報4.28元，跌2.73%。

長和（0001）與 Ooredoo探討深化合作。收報40.85元，跌1.8%。

藥明康德（2359）稱主動終止BIO會員資格。收報43.05元，跌4.23%。藥明生物（2269）收報15.18元，跌5.6%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報2.12元，無升跌。藥明合聯（2268）收報15.98元，跌1.36%。

銀杏教育（1851）發盈喜 料全年多賺不少於50%。收報1.15元，升25%。

途虎（9690）公允值變動 全年轉賺67億 不派息 回購最多10億。收報12元，升5.82%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，白雲山（0874）收報21.4元，升0.23%。中國光大綠色環保（1257）收報0.82元，無升跌。華置（0127）收報1.11元，無升跌。福耀玻璃（3606）收報40.95元，跌0.36%。華潤建材科技（1313）收報1.34元，跌2.19%。協鑫科技（3800）收報1.26元，跌0.79%。美圖公司（1357）收報3.16元，跌4.82%。鳳凰衞視（2008）收報1.99元，無升跌。泓富產業信託（0808）收報1.25元，跌3.1%。

有線寬頻（1097）預告去年虧損收窄至5.3億至6.2億元。平上市低位0.028元，收報0.029元，跌3.33%。

東風汽車（0489）母企以平均價3.12元收購332萬股H股，涉資1036萬元。收報3.08元，跌1.91%。

世茂（0813）24.57億元向合作方售坪山區商住項目六成權益。收報0.5元，跌1.96%。

前海健康（0911）去年虧損收窄至5270萬元，不派息。收報0.031元，跌6.06%。

昇柏控股（2340）發盈警，料去年最多虧損1700萬元。收報0.26元，無升跌。

太古（0019）：未來會留意中國東南亞醫療保健投資，看好東南亞可樂業務增長空間。收報66.75元，跌0.67%。太古B（0087）創52周高，見10.62元，收報10.5元，無升跌。

華潤置地（1109）分拆REIT今深交所上市，籌69.02億人幣。收報24.65元，跌2.95%。

貝殼（2423）去年轉賺59億人幣，派末期息0.117美元。收報36.5元，跌3.82%。

消息人士：周企無意改變佐丹奴（0709）派息水平，多次與管理層溝通未獲正視。收報2.18元，跌0.46%。

太古地產（1972）續在內地一線城市物色新投資項目。收報16.3元，跌0.97%。

順豐房託（2191）去年可分派收入升近4%，每基金單位分派0.2866元。收報2.5元，升4.17%。

微博（9898）上季經調整純利跌57%至7640萬美元，派特別息0.82美元。收報74.55元，跌3.31%。

中銀航空租賃（2588）稅後淨利潤達7.64億美元，派末期股息0.2721美元。收報58.75元，升2.8%。

星島（1105）料全年虧損減少至不多於5000萬元。收報0.325元，跌1.52%。

騰訊（0700）據報接手字節跳動兩個遊戲團隊。收報281元，跌2.84%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1069.9元，收報1069.9元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1046.6元，收報1046.6元，升0.02%；長久股份（6959）創上市新高，見28.15元，收報25.1元，跌1.57%；民生教育（1569）創52周高，見0.365元，收報0.355元，無升跌；華晨中國（1114）創52周高，見5.2元，收報5.11元，升1.79%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.76元，收報2.68元，升8.06%；華電國際（1071）創52周高，見4.39元，收報4.25元，升1.92%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.62元，收報10.5元，無升跌；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.101元，收報0.093元，升14.81%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見4.95元，收報4.9元，升1.87%。

破頂指數成份股包括，創科實業（0669）創52周高，見103.2元，收報102.5元，升2.19%；華潤電力（0836）創52周高，見19.04元，收報18.52元，跌2.01%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.22元，收報2.27元，跌3.4%；希望教育（1765）低見0.236元，收報0.239元，跌6.27%；盛洋投資（0174）低見0.217元，收報0.217元，跌0.91%；QPL INT'L（0243）低見0.14元，收報0.14元，跌12.5%；德合集團（0368）低見0.222元，收報0.222元，跌9.76%；僑雄國際（0381）低見0.135元，收報0.142元，跌4.05%；國美零售（0493）低見0.019元，收報0.019元，跌5%；中國高速傳動（0658）低見0.83元，收報0.86元，跌1.15%；新天地產集團（0760）低見0.086元，收報0.092元，跌4.17%；雨潤食品（1068）低見0.155元，收報0.155元，跌7.74%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海運港口（1199）低見4.32元，收報4.36元，跌1.8%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.079元，收報0.081元，升1.25%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.52元，收報1.53元，跌3.77%；萬邦投資（0158）低見81元，收報81元，跌4.14%；建業實業（0216）低見0.84元，收報0.89元，升2.3%；深圳控股（0604）低見0.98元，收報0.99元，跌2.94%；合富輝煌（0733）低見0.48元，收報0.49元，跌2%；長江生命科技（0775）低見0.41元，收報0.415元，跌2.35%；時代集團控股（1023）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；首都信息（1075）低見0.25元，收報0.25元，跌7.41%。

異動股

上升異動股，包括，智富資源投資（0007）收報0.022元，升29.41%；金慧科技（8295）收報0.049元，升28.95%；銀杏教育（1851）收報1.15元，升25%；中國玻璃（3300）收報0.67元，升24.07%；宏信建發（9930）收報2.11元，升23.39%；雲智匯科技（1037）創52周高，見0.365元，收報0.36元，升22.03%；清晰醫療（1406）收報0.59元，升21.65%；吉星新能源（3395）收報0.24元，升19.4%；滙景控股（9968）收報0.038元，升18.75%；東江環保（0895）收報1.92元，升18.52%。

下跌異動股，包括，宏海控股集團（8020）收報0.03元，跌26.83%；傳遞娛樂（1326）收報0.049元，跌23.44%；紫荊國際金融（8340）收報0.121元，跌22.93%；上海証大（0755）平上市低位0.01元，收報0.014元，跌22.22%；香港通訊國際控股（0248）收報0.026元，跌21.21%；愛達利網絡（8033）收報0.134元，跌19.28%；豐德麗控股（0571）收報0.053元，跌18.46%；同景新能源（8326）收報0.146元，跌18.44%；新城市建設發展（0456）收報0.6元，跌16.67%；豆盟科技（1917）收報0.075元，跌15.73%。

 

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