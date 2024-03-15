中航科工（2357）公布，截至去年底止全年股東應佔盈利為24.47億元（人民幣，下同），按年增幅為5.5%。每股盈利0.311元，擬派末期股息每股0.088元，按年多10%。
期內收入為847.25億元，按年升7.57%。航空整機業務實現收入為222.52億元，按年增9.6%，主要得益於本期直升機產品銷量增加及部分直升機產品價格調整。航空配套系統及相關業務實現收入為547.92億元，升9.74%，主要是航電產品收入增長所致。航空工程服務業務收入為76.81億元，按年跌9.93%，主要是由於航空工程服務業務改善業務結構，於上年末完成了新能源等業務的處置。
期內航空整機業務毛利率為13.02%，按年升1.55個百分點，主要受惠部分直升機產品價格調整。
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