除了本港，內地有媒體報道，麥當勞點餐系統失靈，線上點餐系統（包括到店取餐和外送）暫時無法下單，餐廳員工可以協助顧客面對面下單付款，出餐速度亦可能會受到影響。麥當勞客服表示，麥當勞系統正在搶修，原因尚不清楚。在麥當勞小程式上看到，北京地區多餐廳已顯示未暫停營業。 據了解，這已經是麥當勞三個月內第二次系統失靈。

另有台灣網民表示，餐廳網路異常；日本麥當勞亦在社交平台X發帖文指，現時系統故障，未能接受手機點餐服務。另亦有澳洲、新西蘭及美國亦相繼有媒體報道，當地麥當勞門店電腦系統同時發生故障。

更新：17:01

香港麥當勞發言人稱，公司電腦系統於今日下午曾經發生故障，手機下單系統及餐廳自助點餐機一度停止服務，現時電腦系統已逐步回復正常，並表示對於為顧客帶來不便深感抱歉。

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