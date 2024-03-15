文章日期：2024年3月15日 19:51
麗新國際（0191）及麗新發展（0488）聯合公布，麗新發展以8000萬元出售葵涌偉倫中心二期20樓及3個停車位予獨立第三方人士煒東國際，預期麗新發展將自出售事項確認虧損淨額約600萬元。
麗新發展指所售物業供成員公司自用，出售為其非核心資產出售計劃的承諾，而出售所得款項淨額擬用於償還銀行貸款及/或用作一般營運資金。
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