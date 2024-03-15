moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

麗展8000萬元售偉倫二期20樓連車位 料蝕600萬元

麗新國際（0191）及麗新發展（0488）聯合公布，麗新發展以8000萬元出售葵涌偉倫中心二期20樓及3個停車位予獨立第三方人士煒東國際，預期麗新發展將自出售事項確認虧損淨額約600萬元。

麗新發展指所售物業供成員公司自用，出售為其非核心資產出售計劃的承諾，而出售所得款項淨額擬用於償還銀行貸款及/或用作一般營運資金。

其他報道

本港上季信用卡交易總額按年升13%

華大酒店去年轉蝕3291萬不派息 母企順豪收購薄扶林豪宅涉2億

金管局：去年第四季儲值支付工具總交易額按季跌2.6%

美高梅：早年已引入碼中碼及推動科技  料有助跟進海外客源

親親食品去年虧損擴至200萬人幣 不派息

爪哇發盈警料2023年度虧損增至8.5億 受英國收租物業及投資減值影響

當代置業延刊去年業績 料4月2日起停牌

美圖去年經調整純利升2.3倍 派末期息3.6港仙

泓富可分派收入跌12%至2.15億  每單位末期派0.0664元

彩星集團虧轉賺1034萬 第二期中期息及特息合計3港仙

南方航空2月客運力按年升近四成 

證監會：提防無牌虛擬資產交易平台MEXC

香港中旅發盈喜 料去年虧轉賺逾2億元

大市全日沽空金額增3.7% 盈富沽空減76%

謝瑞麟料年度虧損擴大至不少於2.2億元

科勁國際料去年盈轉虧

內地2月M2按年增8.7% 符預期

彩星玩具去年多賺22倍 第二期中期息連特息派6仙

據報政府擬延長金管局總裁余偉文任期

山水水泥去年盈轉虧近9億人幣

花旗香港前一姐伍燕儀退休 Marc Luet接任

恒指收市跌240點 科指跌1.5% 成交續逾千億 全周計三大指數均升

據報騰訊伙清華、科大推出全新圖生視頻模型

中證監推新股發行逆周期調節 嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市