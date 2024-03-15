評級機構標準普爾將萬科企業（2202）納入負面觀察名單，因內房銷售疲弱以及財政狀况惡化，影響其流動性、槓桿比率以及其競爭地位。標普給予萬科企業期發行人信用評級為「BBB+」。同時給予萬科香港期發行人信用評級，以及優先無抵押債券長期債項評級均為「BBB」級別。
標普提到，萬科境內債券價格的大幅波動，將影響該其再融資能力。 而於今年第一季度，標普料萬科利用內部資源償還境內債券約20億元（人民幣，下同）。 而萬科亦分別於2022年和2023年分別發行了296億元，和100億元的無抵押境內債券，以分別債還當時約45億元，和56億元到期的境內債券。
標普提到，該行雖然預計今年萬科的經營現金流的使用量，會因建設支出減少而下跌。但該行認為，萬科於1月至2月的銷售額，每月銷售額介乎140億元至190億元，會令其經營現金流錄得淨流出。標普續指，萬科今年1月至2月總銷售額，較去年同期跌43%，雖然略勝中國百大內房商銷售總額的按年跌幅49%，但若未來銷售情况持續疲弱，將削弱萬科競爭優勢。
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