集團年內收入562.21億元，較2022年升6%；截至去年12月31日為止，未完成合同量為1362.62億元，較2022年同期升21.4%；年內新簽訂合同量為802.52億元，較2022年升10.7%；毛利約為56.13億元，與去年持平；經營利潤約為17.27億元，較2022年跌4.6%；年利毛利率10%，較2022年跌0.6個百分點。

按業務分部計，佔去年總收入51.7%的工程總承包業務，年內達319.87億元，較2022年升8.1%，集團指主要因工程總承包新簽，以及在手合同按年增加，惠州乙烯、鎮海基地二期、天津南港等大型總承包項目進入建設高峰期，令收入增加；佔去年去年總收入40.9%的施工業務，年內達約252.79億元，較2022年跌1.3%，主要是受製造業務訂單類型和製造周期影響。

中石化煉化年內經營活動現金淨額為25.17億元，其中貿易及其他應收款項餘額增加，影響經營活動現金流出14.78億元。集團表示，將繼續加強資金清欠力度，控制經營活動資金佔用；積極應對投資風險，擴大投資規模，提高資金投資收益率。

集團展望，今年境內新簽合同額目標為達600億元，而境外則為30億美元。圍繞公司全年目標，集團將以價值管理、價值創造為核心。展望未來，前進道路挑戰與機遇並存。外部環境依然複雜嚴峻，國內有效需求不足、社會預期偏弱，公司發展仍需克服一些困難和挑戰。