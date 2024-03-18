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華潤啤酒去年多賺18.6% 末期息0.349元 特息0.3元

華潤啤酒（0291）公布，2023年多賺18.6%至51.53億元人民幣（下同），每股基本盈利為1.59元，未計利息及稅項前盈利則按年升33.2%至69.61億元﹔派末期息每股0.349元，按年升15.56%，派三十周年特別股息每股0.3元，計及中期息每股0.287元，全年股息達0.936元，按年增74.63%。

潤啤去年綜合營業額389.32億元，按年增10.4%﹔毛利率方面，集團指由於持續的高端化發展帶動整體啤酒銷量及營業額上升，同時部份包裝物成本下降，使集團的啤酒業務去年毛利率按年升 1.7 個百分點至 40.2%。

此前集團收購貴州金沙55.19%開拓白酒業務，交割已於去年完成，集團去年白酒業務的營業額及未計利息及稅項前盈利分別為 20.67億元及1.3億元。如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷之影響，未計利息及稅項前盈利為7.97億元。

去年集團啤酒業務的經營費用率按年下降 1.3 個百分點至 27.1%，當中行政及其他費用率按年下降 1.4 個百分點至 7.9%。去年集團持續推動優化產能佈局，其已停止營運 2 間啤酒廠及新設 1 間位於安徽蚌埠市的智慧化工廠。

 

 

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