集團去年收入按年增14.8%至35.438億元，毛利率按年增2.2個百分點至48.2%﹔廣告、宣傳及裝修開支佔收入比率按年增1.7個百分點至14.7%。平均存貨周轉天數為170天，按年跌25日，較中期則跌41日。

利郎指，有見電子商貿更趨普及，公司於年內持續拓展新零售業務，加大抖音等平台上的宣傳力度，利用直播帶貨為驅動業務的增長點。公司亦發揮在線平台與線下門店的互補優勢，帶動店效增長。年內新零售銷售同比增長17.6%。

集團指，公司亦務實地發展其零售網絡及推動分銷商優化零售網路，截至2023年底的自營的輕商務門店共296家，輕商務分銷門店共6家，主系列店舖共2,393家，合計共2,695家，按年淨增加51家。

集團推動的銷售渠道改革，經過三年努力於年內完成，所建立的四個銷售渠道：主系列 的分銷及代銷模式、輕商務的自營模式、 自營的電商平台，各自均錄得盈利，並成 功提升店效，提升集團的盈利能力。

集團指，未來更計劃向「多品牌」以 及「國際化」方向邁進，透過開拓國內其他 市場層面及不同國家的市場，並與現在產 品與市場帶來協同效應，進一步提升銷售 業績。同時，2024年計劃淨增加100-200家門店，以擴大零售規模和提高營運效率。新店選址仍以省會和地級市的優質購物中心為首選，亦將增加在奧特萊斯開店，作為清理庫存的渠道。

今年集團還計劃通過抖音直播等新零售業 務，結合線上和線下店舖的互補優勢，為顧客提供個性化的購物體驗，力求新零售 業務在2024年按年增長20%以上，整 體銷售增長15%。