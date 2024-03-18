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民航處：國泰規劃團隊缺乏數碼能力 需就機組人員資源制訂有效規劃工具

民航處審閱國泰（0293）就去年底至今年2月取消逾780班航班所提交的報告，認為國泰航空的規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求；負責航班規劃和負責機組人員調配的部分之間，協調工作亦存在不足。

民航處認為國泰有需要就機組人員資源制訂有效的規劃工具，同時應展現所具備的企業管治。

國泰呈交的報告據報承認不足之處，又說事件成因包括內部規劃問題和低估了候命機師人數水平，公司亦欠缺一個能夠主動和詳細追蹤各種監控參數，包括個別機師可用飛行時數的系統。

國泰在報告中表示已成立專責工作小組衡量組織架構，正檢視營運規劃流程和各部門的結構，包括航班營運及規劃，從而改善及數碼化營運規劃團隊和流程，而現階段的檢討工作重點旨在透過不同部門合作，改善航務運作和服務。

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