中證監指，恒大地產披露 2019 年、2020 年年報存在虛假記載的違法行為、恒大地產公開發行公司債券涉嫌欺詐發行的行為，以及恒大地產通過提前確認收入方式財務造假的三項違法行為，批評許家印授意恒大地產財務造假「手段特別惡劣，情節特別嚴重」等。

綜合三項違法行為，中證監責令恒大地產改正，給予警告，並處以 41.75億元的罰款；對許家印給予警告，並處以 4700 萬元的罰款； 對夏海鈞給予警告。中證監並決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場 禁入措施﹔對潘大榮、潘翰翎採取十年證券市場禁入措施等

中證監指，經查明恒大地產、許家印等人涉嫌在披露2019年、2020 年年報存在虛假記載的違法行為。恒大地產通過提前確認收入方式財務造假，導致 2019 年恒大地產虛增收入2,139.89 億元，佔當期營業收入的 50.14%，對應虛增成本 1,732.67 億元，虛增利潤 407.22 億元，佔當期利潤總額的 63.31%；2020 年恒大地產虛增收入 3,501.57 億元，佔當期營業收入的 78.54%，對應虛增成本 2,988.68 億元，虛增利潤 512.89億元，佔當期利潤總額的 86.88%。

恒大地產公開發行公司債券涉嫌欺詐發行，2023 年 8 月 10 日，恒大地產公開披露 2021 年年度報告、2022 年中期報告、 2022 年年度報告，上述定期報告的披露日均超過規定報送並公告日。恒大地產未依法按時披露定期報告。

以及未按規定披露未能清償到期債務的情況，截至2023 年 8 月 31 日，恒大地產自 2021 年 1 月 1 日以來，共有 2,983 筆未能清償到期債務未按規定及時予以披露，涉及金額 2,785.31 億元。

中證監指，針對恒大地產 2019 年度及2020年度報告虛假記載的違法行為，恒大地產時任董事長許家印全面管理恒大地產各項業務，授意其他人員虛增恒大地產年報業績，手段特別惡劣，情節特別嚴重，是直接負責的主管人員，同時作為實際控制人組織、指使實施上述違法行為。

同時，中國恒大時任董事局副主席兼總裁夏海鈞，實際統籌管理恒大地產日常經營事務，組織安排編制虛假財務報告，手段特別惡劣，情節特別嚴重，是直接負責的主管人員；恒大集團時任財務總監潘大榮，實際負責恒大地產的財務審計，組織統籌年報財務造假工作，行為惡劣，情節較為嚴重，是其他直接責任人員；恒大地產時任副總裁兼財務中心總經理、恒大汽車（0708）時任副總裁潘翰翎，曾任恒大地產經營中心負責人，參與實施了 2019 年財務造假相關工作，行為惡劣，情節較為嚴重，是其他直接責任人員。

此外，恒大地產時任總裁柯鵬，負責恒大地產日常經營管理工作，參與審議 21 恒大 01 債券發行檔並簽字，是其他直接責任人員；恒大地產時任總裁甄立濤，負責恒大地產日常經營管理工作，參與審議 20 恒大02 債券等發行檔並簽字，是其他直接責任人員。恒大地產時任總裁助理、副總裁兼財務中心總經理、恒大集團副總裁錢程，為資訊披露負責人，參與審議 20恒大 02 債券等發行檔並簽字，是其他直接責任人員等。