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美債息上升 美股向上 道指升75點 金龍指數連跌3日

美債息上升，2年息見3個月高，債息倒掛收窄，美股向上，金龍指數連跌3日。高盛下調聯儲局今年減息次數預估並提高經濟展望，交易員一度預測6月減息概率不足五成。Alphabet Inc.股價躍升，此前彭博新聞報導稱蘋果公司正在商談將谷歌的Gemini人工智能模型嵌入iPhone。

道瓊斯工業平均指數收漲75點，升幅0.2%，報38790點。標普500指數收漲32點，升幅0.64%，報5149點。納斯達克綜合指數收漲130點，或0.82%，報16103點。

Salesforce升2.1%，報300.51美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而聯合健康跌0.77%，報487.05元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報173.72元，升0.63%，谷歌母公司Alphabet收市報147.68元，升4.6%，亞馬遜收市報174.48元，升0.03%，Facebook收市報496.98元，升2.66%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報503點。德國DAX指數收跌0.03%，報17932點；法國CAC 40指數跌0.2%，報8148點；英國富時100指數收跌0.07%，報7722點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.63%，報6271點。

美國2年期債息曾升最多0.45%，是3月15日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見4.7489厘，是2023年12月11日4.771厘後最高。收市報4.7319厘，是2023年11月28日後收市新高，當日報4.7342厘。連升6日，累計升0.2583厘，對上一次連升6日是2023年7月6日。

美國10年期債息曾升最多0.92%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見4.3461厘，是2月23日4.3486厘後最高。收市報4.3242厘，是2023年11月30日後收市新高，當日報4.3264厘。連升6日，累計升0.2492厘，對上一次連升6日是2023年8月17日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至39.59基點，是3月14日39.075基點後最窄。收市報40.981基點，是3月14日後收市最窄，當日報40.539基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至106.444基點，是2月22日105.489基點後最窄。收市報107.588基點，是2023年11月30日後收市最窄，當日報107.429基點。連升6日，累計升24.225點，對上一次連升6日是2023年8月17日。

道指曾升最多0.47%，是3月13日後最大升幅，當日升幅為0.5%。高見38898.41點，是3月15日38928.13點後最高。收市報38790.43點，是3月14日後收市新高，當日報38905.66點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月17日。

標指曾升最多1.14%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見5175.6點，是3月14日5176.85點後最高。收市報5149.42點，是3月14日後收市新高，當日報5150.48點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月3日。

納指曾升最多1.72%，是3月7日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見16247.59點，是3月12日16275.45點後最高。收市報16103.45點，是3月14日後收市新高，當日報16128.53點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月3日。

金龍指數曾跌最多0.75%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.26%。低見6263.15點，是3月11日6161.47點後最低。收市報6271.13點，是3月11日後收市新低，當日報6203.24點。連跌3日，累計跌244.89點，對上一次連跌3日是1月29日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月21日。

 