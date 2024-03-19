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港股ADR跌49點 夜期低水57點 小米、小鵬、李寧、聯通等業績

美股向上，港股ADR跌49點或0.3%，報16688點，即月恒指夜期跌76點，報16680點，夜期低水57點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.57%，折合報288.15元；阿里巴巴（9988）跌0.19%，折合報71.86元；美團（3690）跌0.53%，折合報89.92元；匯控（0005）升0.81%，折合報60.09元；建行（0939）跌0.7%，折合報4.75元。

道期現跌0.025%；標期現跌0.13%；納期現跌0.28%。日本東證指數現跌0.14%；韓國KOSPI指數現跌1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0%。

VIX指數隔晚跌0.55%或0.08點，報14.33點。

紐油現升0.03%或0.03美元，報82.75美元；布油現升0.03%或0.03美元，報86.92美元；金價現升0.09%或2.11美元，報2162.47美元；LME 銅期貨隔晚升0.18%或17美元，報9089美元。比特幣現升0.34%或230.13美元，報67582.51美元；美國10年期債息現升0.09%或0.004厘，報4.3282厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，聯通（0762）、海螺水泥（0914）、李寧（2331）、明源雲（0909）、小米（1810）、小鵬（9868）、中通快遞（2057）、時代天使（6699）、灣區發展（0737）、中國飛機租賃（1848）、長江生命科技（0775）、港燈－ＳＳ（2638）、大酒店（0045）、英皇鐘錶珠寶（0887）、利福中國（2136）、平安好醫生（1833）

融創（1918）8億售石家莊項目八成權益，套現保交樓。

世紀城市（0355）、百利保（0617）及富豪酒店（0078）聯合公布，4450萬美元售兩架空巴。

越秀服務（6626）多賺17%，擴展較預期慢，主席：「避免踩坑」。

金蝶（0268）2023年度虧損2.09億人幣。

建滔（0148）張國榮：申請碧桂園清盤純商業行為，兒子與楊惠妍仍可直接見面。

中國鐵塔（0788）去年現金流跌近五成，張志勇：料今年現金流可恢復正常水平。

碧桂園（2007）：共272個項目被納入白名單，獲融資支持金額17億人幣。

美聯（1200）：對競委會展開司法覆核法律程序，因程序公正被拒絕。

金融壹賬通（6638）上季蝕8100萬人幣，全年虧損收窄至3.63億元。

鼎石資本（0804）料上年凈虧損收窄至最多2500萬元。

新世界（0017）伙Visa推一簽即賺K Dollar。

華潤啤酒（0291）：沒打價格戰想法，料價格維持單位數增長。

眾安集團（0672）盈利，料去年多賺至少10倍。

申萬宏源（0218）去年虧損大幅收窄至最多1.98億。

天津津燃（1265）發盈警，料全年虧損增至1.55億人幣。

閱文（0772）全年多賺32.3%，不派息。

 

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