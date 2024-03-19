恒指今早低開109點或0.66%，報16628點，大市成交金額15億元；國指今早低開40點或0.71%，報5807點。恒生科技指數開市報3554點，跌1.11%。金融、非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.34%，下跌為7.05%，無升跌為88.59%。