moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開109點 科指跌1% 藥明生物跌3% 理想跌6%

恒指今早低開109點或0.66%，報16628點，大市成交金額15億元；國指今早低開40點或0.71%，報5807點。恒生科技指數開市報3554點，跌1.11%。金融、非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.34%，下跌為7.05%，無升跌為88.59%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、京東（9618）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，57隻下跌，21隻無升跌。中海油（0883）升1.37%，報17.7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.93%，報14.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，24隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報27.75元，升1.46%；跌幅最大的是理想（2015）開市報130.5元，跌6.12%。

恒指跌穿10天線(16683.22點)、20天線(16631.3點)，下試100天線(16611.83點)。科指下試10天線(3524.2點)，跌穿100天線(3582.65點)。

遠洋集團（3377）料虧損擴大至最多230億人民幣。開市報0.3元，跌1.64%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，聯通（0762）無成交，報5.56元。海螺水泥（0914）開市報17.78元，無升跌。李寧（2331）開市報19.62元，跌1.7%。明源雲（0909）開市報2.36元，升0.85%。小米（1810）開市報14.92元，跌0.13%。小鵬（9868）開市報38.95元，跌3.83%。中通快遞（2057）開市報171.9元，跌0.87%。時代天使（6699）無成交，報66.5元。灣區發展（0737）無成交，報1.61元。中國飛機租賃（1848）無成交，報3.95元。長江生命科技（0775）無成交，報0.4元。港燈－ＳＳ（2638）開市報4.84元，無升跌。大酒店（0045）無成交，報6元。英皇鐘錶珠寶（0887）無成交，報0.202元。利福中國（2136）無成交，報0.67元。平安好醫生（1833）開市報12.5元，跌0.48%。

融創（1918）8億售石家莊項目八成權益，套現保交樓。開市報1.16元，無升跌。

世紀城市（0355）、百利保（0617）及富豪酒店（0078）聯合公布，4450萬美元售兩架空巴。世紀城市無成交，報0.243元。百利保（0617）無成交，報0.79元。富豪酒店（0078）無成交，報2.54元。

越秀服務（6626）多賺17%，擴展較預期慢，主席：「避免踩坑」。開市報2.85元，升3.64%。

金蝶（0268）2023年度虧損2.09億人幣。開市報8.78元，跌3.62%。

建滔（0148）張國榮：申請碧桂園清盤純商業行為，兒子與楊惠妍仍可直接見面。開市報16.18元，跌0.49%。

中國鐵塔（0788）去年現金流跌近五成，張志勇：料今年現金流可恢復正常水平。開市報0.94元，無升跌。

碧桂園（2007）：共272個項目被納入白名單，獲融資支持金額17億人幣。開市報0.56元，無升跌。

美聯（1200）：對競委會展開司法覆核法律程序，因程序公正被拒絕。開市報0.98元，無升跌。

金融壹賬通（6638）上季蝕8100萬人幣，全年虧損收窄至3.63億元。無成交，報0.64元。

鼎石資本（0804）料上年凈虧損收窄至最多2500萬元。無成交，報0.189元。

新世界（0017）伙Visa推一簽即賺K Dollar。開市報9.24元，跌0.75%。

華潤啤酒（0291）：沒打價格戰想法，料價格維持單位數增長。開市報38.25元，升0.79%。

眾安集團（0672）盈利，料去年多賺至少10倍。開市報0.116元，升14.85%。

申萬宏源（0218）去年虧損大幅收窄至最多1.98億。無成交，報0.36元。

天津津燃（1265）發盈警，料全年虧損增至1.55億人幣。無成交，報0.227元。

閱文（0772）全年多賺32.3%，不派息。開市報27.75元，升1.46%。

破頂股表現

破頂股包括，民生教育（1569）創52周高，見0.365元，開市報0.365元，升2.82%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.91元，開市報2.91元，升0.69%；企展控股（1808）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，升7.39%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。

破底股方面

創52周低，其中包括，友邦（1299）低見58.05元，開市報58.05元，跌1.69%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.23元，開市報1.23元，跌1.6%；莊士中國（0298）低見0.12元，開市報0.12元，跌5.51%；友邦保險（1299）低見58.05元，開市報58.05元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，俊盟國際（8062）開市報0.345元，升15%；眾安集團（0672）開市報0.116元，升14.85%；新時代能源（0166）開市報0.079元，升8.22%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.145元，升8.21%；BOSSINI INT'L（0592）開市報0.15元，升7.91%；企展控股（1808）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，升7.39%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.03元，升6.85%；智富資源投資（0007）開市報0.032元，升6.67%；彩客新能源（1986）開市報0.79元，升5.33%；水發興業能源（0750）開市報0.4元，升5.26%。

下跌異動股，包括，登輝控股（1692）開市報2.95元，跌12.2%；景聯集團（2929）開市報0.244元，跌10.29%；德泰新能源集團（0559）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；上坤地產（6900）開市報0.024元，跌7.69%；恒大汽車（0708）開市報0.305元，跌7.58%；理想汽車（2015）開市報130.5元，跌6.12%。

其他報道

遠洋集團料虧損擴大至最多230億人民幣

港股ADR跌49點 夜期低水57點 小米、小鵬、李寧、聯通等業績

美債息上升 美股向上 道指升75點 金龍指數連跌3日