恒指今早低開109點或0.66%，報16628點，大市成交金額15億元；國指今早低開40點或0.71%，報5807點。恒生科技指數開市報3554點，跌1.11%。金融、非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.34%，下跌為7.05%，無升跌為88.59%。
友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、京東（9618）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。
藍籌4隻升，57隻下跌，21隻無升跌。中海油（0883）升1.37%，報17.7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.93%，報14.18元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，24隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報27.75元，升1.46%；跌幅最大的是理想（2015）開市報130.5元，跌6.12%。
恒指跌穿10天線(16683.22點)、20天線(16631.3點)，下試100天線(16611.83點)。科指下試10天線(3524.2點)，跌穿100天線(3582.65點)。
遠洋集團（3377）料虧損擴大至最多230億人民幣。開市報0.3元，跌1.64%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，聯通（0762）無成交，報5.56元。海螺水泥（0914）開市報17.78元，無升跌。李寧（2331）開市報19.62元，跌1.7%。明源雲（0909）開市報2.36元，升0.85%。小米（1810）開市報14.92元，跌0.13%。小鵬（9868）開市報38.95元，跌3.83%。中通快遞（2057）開市報171.9元，跌0.87%。時代天使（6699）無成交，報66.5元。灣區發展（0737）無成交，報1.61元。中國飛機租賃（1848）無成交，報3.95元。長江生命科技（0775）無成交，報0.4元。港燈－ＳＳ（2638）開市報4.84元，無升跌。大酒店（0045）無成交，報6元。英皇鐘錶珠寶（0887）無成交，報0.202元。利福中國（2136）無成交，報0.67元。平安好醫生（1833）開市報12.5元，跌0.48%。
融創（1918）8億售石家莊項目八成權益，套現保交樓。開市報1.16元，無升跌。
世紀城市（0355）、百利保（0617）及富豪酒店（0078）聯合公布，4450萬美元售兩架空巴。世紀城市無成交，報0.243元。百利保（0617）無成交，報0.79元。富豪酒店（0078）無成交，報2.54元。
越秀服務（6626）多賺17%，擴展較預期慢，主席：「避免踩坑」。開市報2.85元，升3.64%。
金蝶（0268）2023年度虧損2.09億人幣。開市報8.78元，跌3.62%。
建滔（0148）張國榮：申請碧桂園清盤純商業行為，兒子與楊惠妍仍可直接見面。開市報16.18元，跌0.49%。
中國鐵塔（0788）去年現金流跌近五成，張志勇：料今年現金流可恢復正常水平。開市報0.94元，無升跌。
碧桂園（2007）：共272個項目被納入白名單，獲融資支持金額17億人幣。開市報0.56元，無升跌。
美聯（1200）：對競委會展開司法覆核法律程序，因程序公正被拒絕。開市報0.98元，無升跌。
金融壹賬通（6638）上季蝕8100萬人幣，全年虧損收窄至3.63億元。無成交，報0.64元。
鼎石資本（0804）料上年凈虧損收窄至最多2500萬元。無成交，報0.189元。
新世界（0017）伙Visa推一簽即賺K Dollar。開市報9.24元，跌0.75%。
華潤啤酒（0291）：沒打價格戰想法，料價格維持單位數增長。開市報38.25元，升0.79%。
眾安集團（0672）盈利，料去年多賺至少10倍。開市報0.116元，升14.85%。
申萬宏源（0218）去年虧損大幅收窄至最多1.98億。無成交，報0.36元。
天津津燃（1265）發盈警，料全年虧損增至1.55億人幣。無成交，報0.227元。
閱文（0772）全年多賺32.3%，不派息。開市報27.75元，升1.46%。
破頂股包括，民生教育（1569）創52周高，見0.365元，開市報0.365元，升2.82%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.91元，開市報2.91元，升0.69%；企展控股（1808）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，升7.39%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。
創52周低，其中包括，友邦（1299）低見58.05元，開市報58.05元，跌1.69%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.23元，開市報1.23元，跌1.6%；莊士中國（0298）低見0.12元，開市報0.12元，跌5.51%；友邦保險（1299）低見58.05元，開市報58.05元，跌1.69%。
異動股
上升異動股，包括，俊盟國際（8062）開市報0.345元，升15%；眾安集團（0672）開市報0.116元，升14.85%；新時代能源（0166）開市報0.079元，升8.22%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.145元，升8.21%；BOSSINI INT'L（0592）開市報0.15元，升7.91%；企展控股（1808）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，升7.39%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.03元，升6.85%；智富資源投資（0007）開市報0.032元，升6.67%；彩客新能源（1986）開市報0.79元，升5.33%；水發興業能源（0750）開市報0.4元，升5.26%。
下跌異動股，包括，登輝控股（1692）開市報2.95元，跌12.2%；景聯集團（2929）開市報0.244元，跌10.29%；德泰新能源集團（0559）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；上坤地產（6900）開市報0.024元，跌7.69%；恒大汽車（0708）開市報0.305元，跌7.58%；理想汽車（2015）開市報130.5元，跌6.12%。
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