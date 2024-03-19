港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升5.98點子至4.57333%，是2月15日後最高，當日報4.58196%。對上一次連升2日是3月08日，當日拆息報4.53202%。
港元現報7.8208元貶值16點子，曾貶值最多20點子，報7.8212元，亦曾升值最多3點子，報7.8189元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.67點子至4.07226%，是2024年2月29日後最高；1星期HIBOR升4.37點子至4.13274%；2星期HIBOR升7.23點子至4.51774%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.17點子至4.67583%；6個月期HIBOR升1.18點子至4.72982%；12個月期HIBOR升1.68點子至4.85494%，是1月10日後最高。
美元指數現報103.611升值0.032點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4408%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.928%，維持不變。
對上一次維持不變。是2024年2月19日，當日利差報-0.8586%。
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