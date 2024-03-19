聯儲局議息會前，高盛預期減息次數將減少，美期下跌，比特幣、A股、港股亦向下，恒指見一周低，不過北水流入增加，兼連續24日流入，是2022年11月8日以來最長。
恒指今早低開109點，高位跌54點，低位跌245點，高低波幅190點。金融、通訊服務、非必需消費品、衛生保健股推低大市。上升股份比例為15.24%，下跌為35.38%，無升跌為49.37%。
恒指半日跌186點或1.11%，報16550點，大市成交金額497億元；國指跌60點或1.04%，報5787點。恒生科技指數收報3530點，跌1.77%。
藍籌股成交金額235.69億元，佔大市成交47.42%；科指成份股成交金額107.86億元，佔大市成交21.7%；國指成份股成交金額184.41億元，佔大市成交37.1%。
24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.45億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額減少20.34%，至63.75億元，佔大市成交12.82%。牛熊證成交金額28.66億元，減少25.91%；窩輪成交金額35.08億元，減少15.12%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、小米（1810）、中石油（0857）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，69隻下跌，2隻無升跌。中石油（0857）升2.69%，收報6.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.88%，收報14.04元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.46元，升3.84%；跌幅最大的是理想（2015）收報126.1元，跌9.28%。
恒指跌穿10天線(16675.5點)、20天線(16627.44點)5、100天線(16611.06點)。科指曾跌穿10天線(3521.83點)，跌穿100天線(3582.42點)。
北水南下合計淨流入42.53億元，較上日增加45.1%，淨流入金額是2024年3月13日114.19億元後最多。北水連續第24日流入，累計流入818.67億元，對上一次連續24日淨流入是2022年11月8日。南水北上合計淨流出55.88億元人民幣，終止連續7日流入
花旗：藥明康德（2359）管理層指引收入遜預期。收報39.9元，跌6.67%。藥明生物（2269）見52周低13.82元，收報14.04元，跌4.88%。藥明合聯（2268）收報17.06元，升1.91%。
或調低新車MEGA銷量目標。理想（2015）。收報126.1元，跌9.28%。
復星（0656）據報擬出售葡萄牙商業銀行股權。收報4.2元，跌2.1%。
比亞迪（1211）巴西廠 投資增至11億美元。收報214.8元，跌0.92%。
小米（1810）SU7被質疑後排空間不足 盧偉冰拍片澄清 雷軍：大過Model S。收報15.04元，升0.67%。
遠洋集團（3377）料虧損擴大至最多230億人民幣。收報0.3元，跌1.64%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，聯通（0762）收報5.54元，跌0.36%。海螺水泥（0914）收報17.26元，跌2.92%。李寧（2331）收報19.74元，跌1.1%。明源雲（0909）收報2.28元，跌2.56%。小米（1810）收報15.04元，升0.67%。小鵬（9868）收報38.85元，跌4.07%。中通快遞（2057）收報170.4元，跌1.73%。時代天使（6699）收報65.5元，跌1.5%。灣區發展（0737）收報1.61元，無升跌。中國飛機租賃（1848）收報3.85元，跌2.53%。長江生命科技（0775）見52周低0.395元，收報0.4元，無升跌。港燈－ＳＳ（2638）收報4.81元，跌0.62%。大酒店（0045）收報5.84元，跌2.67%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.2元，跌0.99%。利福中國（2136）收報0.68元，升1.49%。平安好醫生（1833）收報12.24元，跌2.55%。
融創（1918）8億售石家莊項目八成權益，套現保交樓。收報1.16元，無升跌。
世紀城市（0355）、百利保（0617）及富豪酒店（0078）聯合公布，4450萬美元售兩架空巴。世紀城市收報0.244元，升0.41%。百利保（0617）收報0.79元，無升跌。富豪酒店（0078）收報2.53元，跌0.39%。
越秀服務（6626）多賺17%，擴展較預期慢，主席：「避免踩坑」。收報2.82元，升2.55%。
金蝶（0268）2023年度虧損2.09億人幣。收報9.46元，升3.84%。
建滔（0148）張國榮：申請碧桂園清盤純商業行為，兒子與楊惠妍仍可直接見面。收報16.06元，跌1.23%。
中國鐵塔（0788）去年現金流跌近五成，張志勇：料今年現金流可恢復正常水平。收報0.92元，跌2.13%。
碧桂園（2007）：共272個項目被納入白名單，獲融資支持金額17億人幣。收報0.56元，無升跌。
美聯（1200）：對競委會展開司法覆核法律程序，因程序公正被拒絕。收報0.89元，跌9.18%。
金融壹賬通（6638）上季蝕8100萬人幣，全年虧損收窄至3.63億元。收報0.62元，跌3.13%。
鼎石資本（0804）料上年凈虧損收窄至最多2500萬元。收報0.189元，無升跌。
新世界（0017）伙Visa推一簽即賺K Dollar。收報9.18元，跌1.4%。
華潤啤酒（0291）：沒打價格戰想法，料價格維持單位數增長。收報37.6元，跌0.92%。
眾安集團（0672）盈利，料去年多賺至少10倍。收報0.122元，升20.79%。
申萬宏源（0218）去年虧損大幅收窄至最多1.98億。收報0.36元，無升跌。
天津津燃（1265）發盈警，料全年虧損增至1.55億人幣。收報0.227元，無升跌。
閱文（0772）全年多賺32.3%，不派息。收報24.85元，跌9.14%。
破頂股包括，Ａ南方美元（3096）創上市新高，見872.65元，收報872.65元，升0.18%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047元，收報1046.7元，升0.02%；知行汽車（1274）創上市新高，見68.35元，收報68.25元，升4.76%；民生教育（1569）創52周高，見0.365元，收報0.33元，跌7.04%；新秀麗（1910）創52周高，見30.85元，收報30.15元，跌0.99%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.95元，收報2.87元，跌0.69%；第一太平（0142）創52周高，見3.79元，收報3.78元，升3.56%；天大藥業（0455）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；雲智匯科技（1037）創52周高，見0.445元，收報0.44元，升4.76%；保集健康（1246）創52周高，見0.47元，收報0.395元，升19.7%。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見6.56元，收報6.5元，升2.69%。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.345元，收報0.35元，跌1.41%；奧園（3883）低見0.15元，收報0.157元，升0.64%；鳳凰衞視（2008）低見1.84元，收報1.97元，跌1.01%；盛洋投資（0174）低見0.209元，收報0.209元，跌3.69%；盈大地產（0432）低見0.197元，收報0.203元，無升跌；京基智慧文化（0550）低見0.146元，收報0.151元，跌24.5%；北京京客隆（0814）低見0.4元，收報0.4元，跌2.44%；百仕達控股（1168）低見0.062元，收報0.064元，跌5.88%；合景泰富集團（1813）低見0.345元，收報0.35元，跌1.41%；ESR（1821）低見8.08元，收報8.12元，跌8.25%。
21隻股份創52周低，其中十隻包括，友邦（1299）低見57.05元，收報57.45元，跌2.71%；藥明生物（2269）低見13.82元，收報14.04元，跌4.88%；凱聯國際酒店（0105）低見5.3元，收報5.3元，跌5.36%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.16元，收報1.17元，跌6.4%；粵海置地（0124）低見0.41元，收報0.41元，跌1.2%；廖創興企業（0194）低見4.66元，收報4.66元，跌1.89%；和記電訊香港（0215）低見1.02元，收報1.02元，跌1.92%；建業實業（0216）低見0.84元，收報0.84元，跌1.18%；莊士中國（0298）低見0.118元，收報0.118元，跌7.09%；長江生命科技（0775）低見0.395元，收報0.4元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.033元，升57.14%；興合控股（1891）收報0.155元，升29.17%；智富資源投資（0007）收報0.037元，升23.33%；眾安集團（0672）收報0.122元，升20.79%；保集健康（1246）創52周高，見0.47元，收報0.395元，升19.7%；升華蘭德（8106）收報0.09元，升18.42%；傳遞娛樂（1326）收報0.053元，升17.78%；杉杉品牌（1749）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升17.24%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.049元，升16.67%。
下跌異動股，包括，京基智慧文化（0550）創上市新低，見0.146元，收報0.151元，跌24.5%；首創鉅大（1329）收報0.64元，跌21.95%；品創控股（8066）收報0.031元，跌20.51%；宋都服務（9608）收報0.239元，跌18.98%；承輝國際（1094）收報0.45元，跌18.18%；中國智能健康（0348）收報0.041元，跌18%；東方匯財證券（8001）收報0.097元，跌17.8%；君聖泰醫藥（2511）創上市新低，見6.23元，收報6.33元，跌17.58%；迪諾斯環保（1452）收報0.092元，跌14.81%；亞積邦租賃（1496）收報0.127元，跌14.19%。
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