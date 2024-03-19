大酒店（0045）公布截至去年底止年度業績，集團年內由虧轉盈，股東應佔盈利錄1.46億元，2022年同期蝕4.88億元，每股基本盈利0.17元，每股股息8仙。
年內收入錄81.12億元，按年增加93%。如不包括投資物業重估調整、非經常性及非營業費用，集團的基本盈利為2.77億元，2022年同期基本虧損2.05億元。除開業前及項目費用及其他非經常性費用的利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利錄13.9億元，按年增加168%；利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利錄10.98億元，按年增加175%。
酒店業務總收入錄得41.74億元，按年升39.36%，其中香港半島酒店收入按年升51%至103.9億元，出租率按年升21百分點，平均房租升65%，平均可出租客房收入升226%。
商用物業務收入錄31.1億元，按年增353.35%；會所與服務收入錄8.28億元，按年增加60.15%。
集團指，儘管美國市場去年的強勁復甦逐漸減弱，隨著大中華地區恢復通關，位於香港、上海及北京的半島酒店的營運業績也錄得顯著改善。非酒店物業及其他業務亦按年好轉，當中尤以山頂凌霄閣及山頂纜車的表現最佳。
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