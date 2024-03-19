文章日期：2024年3月19日 12:38
大酒店（0045）公布，利約翰將於今年5月8日股東周年大會結束後 榮休，退任非執行董事，亦不再擔任執行委員會和財務委員會成員，由2024股東周年大會結束後生效。
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