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雅迪集團去年多賺22% 末期息0.48元

內地電動兩輪車股雅迪集團（1585）公布，2023年純利按年增加約22.2%至26.402億元，每股基本盈利按年19.6%至0.885元，派末期息每股0.48元，按年增20%。

集團去年收入按年增11.9%至347.628億元，主要因拓展產品組合以滿足不同客戶群及需求、增加營銷活動及擴大集團的銷售網絡，導致電動自行車、電池及充電器的銷量高企所致。毛利率方面，去年毛利率按年跌1.2個百分點至約16.9%，主要是由於拓展產品組合以滿足不同客戶群及需求所致。

按產品分類計，去年電動自行車收入達159.52億元，按年增24.36%，佔整體收入比重升4.6個百分點至45.9%﹔電動踏板車收入達86.35億元，按年跌5.58%，佔整體收入比重跌4.7個百分點至24.8%﹔電池及充電器收入達92.496億元，按年升10.14%，佔整體收入比重跌0.4百分點至26.6%﹔電動兩輪車零部件業務收入9.26億元，按年增34.35%，佔整體收入比重2.7個百分點。

去年銷售成本按年增加約13.5%至288.78億元，乃由於總銷量上升並大致跟隨收入增加而增加所致。銷售及分銷開支按年增5.7%至14.36億元，主要是由於僱員福利開支、差旅開支以及其他開支增加所致。

截至去年底，現金及現金等價物約為79.14億元，按年增16.7%。平均存貨周轉日數由2022年的18.8日降至2023年的15.04日，主要由於本集團原材料及電池的庫存減少所致。

 

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