中糧家佳康（1610）去年盈轉虧，去年生物資產公允價值調整後的虧損為1.36億元人民幣（下同），2022年則賺3.57億元，去年每股基本虧損0.0306元，維持不派末期息。股份早市升8.23%，暫報1.71元。
去年中糧家佳康生物資產公允價值調整前的純利則為5113.8萬元，2022年為虧損3.2億元。去年生物資產公允價值調整後的營業收入為115.68億元，按年下跌10.3%，一方面是受生豬養殖和生鮮豬肉業務受國內價格下行影響，收入下降；其次進口凍豬肉價格持續倒掛，進口豬肉業務主動縮量，加之牛肉價格下行，導致肉類進口業務收入下降。
毛利率方面，公司去年在生物資產公允價值調整前為4.5%，按年提升0.8個百分點，主要由於公司降本增效，合理運用期現結合經營策略，部分對沖現貨行情低迷帶來的不利影響；同時肉類進口業務堅持鎖單採購，強化行情研判，提升鎖單佔比，實現逆市盈利。
去年銷售及分銷支出、行政支出合計為8.61億元，按年升29.6%﹔去年融資成本為1.32億元，按年減少25.4%，主要為加快現金周轉，降低借款餘額，融資成本有所減少。
去年公司生豬出欄量520萬頭，按年增長26.7%，主要由於國內生豬供給充裕，消費需求不及預期，2023年生豬價格繼續下跌，公司聚焦精細化管理，提升產能利用率，生豬出欄量按年增長26.7%。
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