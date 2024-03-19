擁有千萬資產的「高淨值家庭」數量達到208萬戶，比上年減少2.7萬戶，減少1.3%，其中擁有千萬可投資資產的「高淨值家庭」數量達到110萬戶。

擁有億元資產的「超高淨值家庭」數量達到13.3萬戶，比上年減少5，200戶，減少3.8%，其中擁有億元可投資資產的「超高淨值家庭」數量達到8.0萬戶。

擁有3000萬美元的「國際超高淨值家庭」數量達到8.8萬戶，比上年減少4，100戶，減少4.5%，其中擁有3000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量達到5.5 萬戶。

報告指出，中國未來10年將有21萬億元財富傳給下一代，未來20年將有49萬億元財富傳給下一代，未來30年將有84萬億元財富傳給下一代。

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