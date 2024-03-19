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恒指收市跌207點 科指跌1.8% 齊失100天線 北水第24日流入

高盛下調美國減息次數，美債息上升，美期向下，A股港股下跌，日本央行結束負利率，日圓貶值，日股見逾一周高。恒指見逾一周低，大市成交減少至近900億，不過北水流入増1.3倍，連續第24日流入，是2022年11月8日後最長連入，南水則轉流出。理想（2015）、藥明系下跌。

恒指今早低開109點，高位跌54點，低位跌245點，高低波幅190點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為21.78%，下跌為42.63%，無升跌為35.57%。

恒指收市跌207點或1.24%，報16529點，大市成交金額906億元，較上日減少5.31%，是3月8日866.88億元成交後最少；國指跌67點或1.16%，報5780點。恒生科技指數收報3528點，跌1.83%。

藍籌股成交金額449.44億元，佔大市成交49.6%；科指成份股成交金額204.63億元，佔大市成交22.58%；國指成份股成交金額350.86億元，佔大市成交38.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.56%，至72.37億元，佔大市成交7.98%。牛熊證成交金額34.06億元，減少11.97%；窩輪成交金額38.31億元，減少7.32%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、中石油（0857）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，67隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升2.4%，收報6.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.69%，收報13.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.32元，升2.31%；跌幅最大的是理想（2015）收報127.9元，跌7.99%。

恒指跌穿10天線(16673.36點)、20天線(16626.37點)、100天線(16610.84點)。科指跌穿100天線(3582.4點)，曾跌穿10天線(3521.64點)。

北水南下合計淨流入69.23億元，較上日增加136.18%，淨流入金額是3月13日114.19億元後最多。北水連續第24日流入，累計流入845.37億元，對上一次連續24日淨流入是2022年11月8日。南水北上合計淨流出70.11億元人民幣，終止連續7日流入，是3月4日後流出最多，當日流出70.60億。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.46%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.42%。低見16492.09點，是3月11日16416.17點後最低。今日收市報16529.48點，是3月8日後收市新低，當日報16353.39點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月14日。

科指曾跌最多2.22%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.22%。低見3514.3點，是3月15日3487.71點後最低。收市報3528.47點，是3月11日後收市新低，當日報3482.29點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月14日。

國指曾跌最多1.51%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.73%。低見5759.79點，是3月15日5745.43點後最低。收市報5780.21點，是3月11日後收市新低，當日報5748.89點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月13日。

午後消息股表現

中糧家佳康（1610）去年盈轉虧 蝕1.36億元人幣。收報1.67元，升5.7%。

雅迪集團（1585）去年多賺22% 末期息0.48元。收報13.44元，跌4%。

大酒店（0045）去年虧轉盈賺1.46億元 派末期息8仙。收報5.69元，跌5.17%。

今早及隔晚消息股表現

花旗：藥明康德（2359）管理層指引收入遜預期。收報39.55元，跌7.49%。藥明生物（2269）見52周低13.82元，收報13.92元，跌5.69%。藥明合聯（2268）收報16.74元，無升跌。

或調低新車MEGA銷量目標。理想（2015）。收報127.9元，跌7.99%。

復星（0656）據報擬出售葡萄牙商業銀行股權。收報4.17元，跌2.8%。

比亞迪（1211）巴西廠 投資增至11億美元。收報213.8元，跌1.38%。

小米（1810）SU7被質疑後排空間不足 盧偉冰拍片澄清 雷軍：大過Model S。收報14.86元，跌0.54%。

遠洋集團（3377）料虧損擴大至最多230億人民幣。收報0.29元，跌4.92%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，聯通（0762）收報5.57元，升0.18%。海螺水泥（0914）收報17.24元，跌3.04%。李寧（2331）收報20.3元，升1.7%。明源雲（0909）收報2.27元，跌2.99%。小米（1810）收報14.86元，跌0.54%。小鵬（9868）收報39.8元，跌1.73%。中通快遞（2057）收報168.7元，跌2.71%。時代天使（6699）收報65.1元，跌2.11%。灣區發展（0737）收報1.65元，升2.48%。中國飛機租賃（1848）收報3.87元，跌2.03%。長江生命科技（0775）見52周低0.395元，收報0.405元，升1.25%。港燈－ＳＳ（2638）收報4.78元，跌1.24%。大酒店（0045）收報5.69元，跌5.17%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.201元，跌0.5%。利福中國（2136）收報0.69元，升2.99%。平安好醫生（1833）收報12.18元，跌3.03%。

融創（1918）8億售石家莊項目八成權益，套現保交樓。收報1.12元，跌3.45%。

世紀城市（0355）、百利保（0617）及富豪酒店（0078）聯合公布，4450萬美元售兩架空巴。世紀城市收報0.24元，跌1.23%。百利保（0617）收報0.78元，跌1.27%。富豪酒店（0078）收報2.54元，無升跌。

越秀服務（6626）多賺17%，擴展較預期慢，主席：「避免踩坑」。收報2.8元，升1.82%。

金蝶（0268）2023年度虧損2.09億人幣。收報9.32元，升2.31%。

建滔（0148）張國榮：申請碧桂園清盤純商業行為，兒子與楊惠妍仍可直接見面。收報15.74元，跌3.2%。

中國鐵塔（0788）去年現金流跌近五成，張志勇：料今年現金流可恢復正常水平。收報0.91元，跌3.19%。

碧桂園（2007）：共272個項目被納入白名單，獲融資支持金額17億人幣。創上市新低，見0.51元，收報0.53元，跌5.36%。

美聯（1200）：對競委會展開司法覆核法律程序，因程序公正被拒絕。收報0.88元，跌10.2%。

金融壹賬通（6638）上季蝕8100萬人幣，全年虧損收窄至3.63億元。收報0.62元，跌3.13%。

鼎石資本（0804）料上年凈虧損收窄至最多2500萬元。收報0.189元，無升跌。

新世界（0017）伙Visa推一簽即賺K Dollar。收報9.19元，跌1.29%。

華潤啤酒（0291）：沒打價格戰想法，料價格維持單位數增長。收報37.2元，跌1.98%。

眾安集團（0672）盈利，料去年多賺至少10倍。收報0.127元，升25.74%。

申萬宏源（0218）去年虧損大幅收窄至最多1.98億。收報0.36元，無升跌。

天津津燃（1265）發盈警，料全年虧損增至1.55億人幣。收報0.227元，無升跌。

閱文（0772）全年多賺32.3%，不派息。收報25.35元，跌7.31%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見8.21元，收報8.16元，升8.8%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見872.65元，收報872.65元，升0.18%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047元，收報1046.75元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1118.05元，收報1118.05元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見549.2元，收報549.2元，升0.01%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1019.65元，收報1019.65元，升0.1%；知行汽車（1274）創上市新高，見71.45元，收報71.2元，升9.29%；民生教育（1569）創52周高，見0.365元，收報0.315元，跌11.27%；廸生創建（0113）創52周高，見4.77元，收報4.72元，升1.07%；新秀麗（1910）創52周高，見30.85元，收報30.4元，跌0.16%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.95元，收報2.82元，跌2.42%；迪生創建（0113）創52周高，見4.77元，收報4.72元，升1.07%；第一太平（0142）創52周高，見3.82元，收報3.69元，升1.1%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見6.56元，收報6.4元，升1.11%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.345元，收報0.35元，跌1.41%；萬科（2202）低見5.36元，收報5.36元，跌5.63%；奧園（3883）低見0.15元，收報0.152元，跌2.56%；碧桂園（2007）低見0.51元，收報0.53元，跌5.36%；鳳凰衞視（2008）低見1.84元，收報1.95元，跌2.01%；東方（0018）低見0.355元，收報0.375元，跌1.32%；東方企控集團（0018）低見0.355元，收報0.375元，跌1.32%；盛洋投資（0174）低見0.209元，收報0.209元，跌3.69%；思捷環球（0330）低見0.219元，收報0.219元，跌6.41%；富陽（0352）低見0.066元，收報0.068元，跌9.33%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海運港口（1199）低見4.32元，收報4.34元，跌3.56%；友邦（1299）低見57.05元，收報57.4元，跌2.79%；藥明生物（2269）低見13.82元，收報13.92元，跌5.69%；中國聖牧 （1432）低見0.193元，收報0.195元，升0.52%；中國聖牧（1432）低見0.193元，收報0.195元，升0.52%；震雄集團（0057）低見1.28元，收報1.29元，升0.78%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；凱聯國際酒店（0105）低見5.3元，收報5.3元，跌5.36%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.09元，收報1.1元，跌12%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.032元，升52.38%；恆偉集團控股（8219）收報0.43元，升34.38%；環球戰略集團（8007）收報0.11元，升34.15%；瑞遠智控（8249）收報0.095元，升33.8%；創業集團控股（2221）收報0.29元，升33.64%；保集健康（1246）創52周高，見0.47元，收報0.44元，升33.33%；世紀集團國際（2113）收報0.086元，升30.3%；長盈集團（控股）（0689）收報0.026元，升30%；眾安集團（0672）收報0.127元，升25.74%；中國波頓（3318）收報1.74元，升25.18%。

下跌異動股，包括，華泰瑞銀（8006）收報0.148元，跌26%；京基智慧文化（0550）創上市新低，見0.145元，收報0.149元，跌25.5%；西王置業（2088）創上市新低，見0.045元，收報0.047元，跌25.4%；恆富控股（0643）見52周低0.171元，收報0.18元，跌25%；首創鉅大（1329）收報0.63元，跌23.17%；新耀萊（0970）收報1.45元，跌21.2%；宋都服務（9608）收報0.235元，跌20.34%；中國智能健康（0348）收報0.04元，跌20%；榮豐億控股（3683）收報0.24元，跌18.64%；品創控股（8066）創上市新低，見0.027元，收報0.032元，跌17.95%。

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