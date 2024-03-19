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WSJ：中國暗示反對美國強制出售TikTok

《華爾街日報》引述知情人士報道，中國政府向TikTok母企字節跳動發出信號，該公司高層將此解讀為政府「寧可TikTok在美國被封禁，也不願其被出售。」

中國商務部發言人此前在新聞發布會上表示，美方應「停止無理打壓」TikTok」，又認為相關方應嚴格遵守中國法律法規。

知情人士指出，字節跳動的一些高層認為，商務部發言人的這番表態強化了中國政府向該公司發出的資訊，即如果該公司試圖剝離TikTok，將面臨監管障礙。中國去年曾警告，出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程式。

知情人士透露，在字節跳動內部，創始人張一鳴尚未表示正在與外部買家就出售TikTok進行任何對話。張一鳴持有字節跳動部分股份。據估計，對TikTok的收購報價將逾1,000億美元。知情人士指，TikTok去年收入約200億美元，但尚未實現盈利。

美國眾議院上周三通過一項法案，要求字節跳動售出TikTok，否則將面臨禁令。

 

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