張詩琪認為，日央行貨幣政策的轉向，代表有信心日本能走出通縮之路。美元兌日圓今日反而升穿150水平，她指這是由於早前日本央行行長植田和男表示正關注薪資與通脹的良性循環，以衡量物價穩定地實現目標，加上日本上周「春鬥」結果顯示薪資平均上升5.28%，創33年以來最大升幅，令市場早已對日央行加息有一定預期。

然而，中長線而言，張詩琪認為息差收窄仍是支持日圓大方向的基調，預期日圓將有序升值。不過，由於日央行的貨幣政策才剛開始改變，加上當地經濟習慣了多年的負利率環境，相信日央行仍需要一段時間評估脫離負利率對經濟的影響。因此，預期政策不會太快改變令日圓大幅攀升。

至於對日股的影響，張詩琪表示由於日圓處於偏低水平，利好以海外收入為主日本企業，日股過去表現與日圓成負相關，但基於現時日本實質有效匯率仍處於有紀錄以來的較低水平，預期在日圓有序升值情況下，是次貨幣政策的轉向將對日股影響有限。相反，隨著日本薪資上升，有望帶動當地消費動力，從而支持當地經濟。因此，預期日本企業盈利增長以及企業管治改革的基本因素將支持日股中長線的表現。

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