統計處公布去年，整體本地生產總值在2023年第四季按年實質上升4.3%，而2023年第三季的升幅為4.1%。2023年全年與2022年比較，本地生產總值實質上升3.2%。
按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在去年第四季實質上升5.5%，而第三季的升幅為4.1%。去年所有服務行業合計的增加價值實質按年上升3.7%。
進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質上升7.2%，而第三季的升幅為1.8%。去年全年合計，該行業的增加價值實質下跌0.3%。
住宿及膳食服務業的增加價值，繼2023年第三季與上年同期比較實質上升18.2%後，在第四季上升15.0%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升29.4%。
輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質上升31.6%，而第三季的升幅為31.3%。去年該行業的增加價值錄得30.3%的實質升幅。
資訊及通訊業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質上升2.1%，在第三季上升1.7%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升1.0%。
金融及保險業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質下跌0.5%，而第三季的跌幅為1.1%。去年全年合計，該行業的增加價值實質下跌1.7%。
地產、專業及商用服務業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較錄得2.9%的實質升幅，而第三季的升幅為3.4%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升2.8%。
公共行政、社會及個人服務業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質上升3.8%，而第三季的升幅為2.9%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升3.7%。
就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質上升4.1%，而第三季的升幅為4.3%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升3.7%。
電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質上升3.8%，而第三季的升幅為0.4%。去年全年合計，該行業的增加價值錄得1.9%的實質升幅。
建造業的增加價值，在2023年第四季與上年同期比較實質上升3.1%，而第三季的升幅為13.6%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升5.2%。
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