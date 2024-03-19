moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

小米上季經調整盈利增2.36倍至49億人民幣

小米（1810）公布去年第四季業績，收入按年錄得732.44億元（人民幣，下同），按年升10.9%；純利為47.24億元，按年升50.3%。計及智能電動汽車等創新業務費用24億元，集團上季經調整淨利潤按升2.36倍至49.1億元，合乎市場預期。

以去年全年計，小米收入按年下跌3.2%至2709.7億元，毛利升20.8%至574.76億元，經調整純利按年升1.26倍至192.73億元。

各項業務方面，智能手機去年第四季收入按年升20.6%至442.62億元，主要是由於智能手機出貨量增加，銷量按年升23.9%至約4050萬部，智能手機平均售價（ASP）按年下跌2.6%至1091.7元，雖然拉丁美洲及非洲等ASP較低的新興市場的出貨量持續強勁增加，但內地發布高端智能手機令ASP大幅增加所抵銷。物聯網（IoT）與生活消費產品期內收入按年減少5.1%至203.47億元，主要由於智能電視及筆記本電腦的收入減少，惟部分被平板及智能大家電收入增加所抵銷；互聯網服務按年升9.9%至79億，主要由於廣告業務收入增加；其他收入為8億元。

小米今日績前收報14.86元，全日跌0.54%，成交14.03億元。

 

其他報道

聯通全年多賺11% 末期息0.1336元 收入、EBITDA遜預期

中銀香港：市場對日本退出負利率有預期 若美國偏鷹日圓或見152

WSJ：中國暗示反對美國強制出售TikTok

恒指收市跌207點 科指跌1.8% 齊失100天線 北水第24日流入

胡潤：中國富裕家庭數量15年來再度減少 擁千萬資產家庭降至208萬戶

中糧家佳康去年盈轉虧 蝕1.36億元人幣

雅迪集團去年多賺22% 末期息0.48元

麥格理：日圓將觸及1美元兌155日圓

恒指半日跌186點 科指跌1.7% 北水流入增 兼創16個月最長流入紀錄

大酒店去年虧轉盈賺1.46億元 派末期息8仙

日本央行結束負利率 07年以來首次加息 停買ETF 每百日圓兌港元不升反貶