小米（1810）公布去年第四季業績，收入按年錄得732.44億元（人民幣，下同），按年升10.9%；純利為47.24億元，按年升50.3%。計及智能電動汽車等創新業務費用24億元，集團上季經調整淨利潤按升2.36倍至49.1億元，合乎市場預期。
以去年全年計，小米收入按年下跌3.2%至2709.7億元，毛利升20.8%至574.76億元，經調整純利按年升1.26倍至192.73億元。
各項業務方面，智能手機去年第四季收入按年升20.6%至442.62億元，主要是由於智能手機出貨量增加，銷量按年升23.9%至約4050萬部，智能手機平均售價（ASP）按年下跌2.6%至1091.7元，雖然拉丁美洲及非洲等ASP較低的新興市場的出貨量持續強勁增加，但內地發布高端智能手機令ASP大幅增加所抵銷。物聯網（IoT）與生活消費產品期內收入按年減少5.1%至203.47億元，主要由於智能電視及筆記本電腦的收入減少，惟部分被平板及智能大家電收入增加所抵銷；互聯網服務按年升9.9%至79億，主要由於廣告業務收入增加；其他收入為8億元。
小米今日績前收報14.86元，全日跌0.54%，成交14.03億元。
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