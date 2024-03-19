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英皇鐘錶珠寶去年多賺35% 末期息0.0056元

英皇鐘錶珠寶（0887）公布，去年純利為2.99億元，按年增34.7%，每股基本盈利為0.0441元，派末期息每股0.0056元，按年跌9.68%，連同中期息每股0.0076元，全年股息0.0132元，按年升32%。

集團去年總收入增加30.9%至48.23億元﹔來自香港及中國內地的收入分別為25.1億元及13.73億元，分別按年升51.85%及15.77%，分別佔總收入的52%及28.5%。

按產品分部劃分的收入而言，鐘錶及珠寶分部的銷售收入分別是34.8億元及 13.43億元，分別按年升15.34%及101.3%，佔總收入的72.2%及27.8%。

截至去年底，集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞擁有合共93間店舖，港35間、澳門5間、內地44間、新加坡8間及馬來西亞1間。集團指，去年繼續於香港及中國內地開設珠寶店及鐘錶店。隨著店舖網絡進一步擴張，集團將繼續聚焦於香港住宅區及中國內地的主要城市。

 

 

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