他指出，任內除了見到酒店數目增加，亦可以參與重要的翻新項目，甚至在企業責任及可持續發展做了很多工作，及推動更多新計劃，並形容期間面對挑戰，但是所幸是見證到重獲佳績及成果。在他10月尾他退任行政總裁職務前，他仍會主持多一次中期業績發布會。他透露，由於案頭工作仍多，例如要完成倫敦半島酒店埋數，及研究淺水灣影灣園及凌宵閣翻新，加上退任行政總裁後仍要擔任執行董事至明年5月，公司亦未決定接任行政總裁人選，況且他會和包華繼續擔任顧問一職，因此他未想過退任後會否環遊世界或日後退休的大計。

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