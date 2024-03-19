moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

郭敬文：10月尾雖退任行政總裁  但工作仍多無暇想日後退休大計

大酒店（0045）多名高層相繼進入退休之齡，行政總裁郭敬文及營運總裁包華會相繼於今年10月及7月退任現有職務。郭敬文表示，有幸在任內見證到集團由7間酒店物業，增至12間酒店，期間不無挑戰，喜見集團在2023年度經歷過後重獲佳績。他笑言，現時手上工作很多，加上仍會擔任執行董事至明年5月，他及包華亦繼續參與顧問工作，因此無暇想到退休後的大計。

他指出，任內除了見到酒店數目增加，亦可以參與重要的翻新項目，甚至在企業責任及可持續發展做了很多工作，及推動更多新計劃，並形容期間面對挑戰，但是所幸是見證到重獲佳績及成果。在他10月尾他退任行政總裁職務前，他仍會主持多一次中期業績發布會。他透露，由於案頭工作仍多，例如要完成倫敦半島酒店埋數，及研究淺水灣影灣園及凌宵閣翻新，加上退任行政總裁後仍要擔任執行董事至明年5月，公司亦未決定接任行政總裁人選，況且他會和包華繼續擔任顧問一職，因此他未想過退任後會否環遊世界或日後退休的大計。

 

其他報道

小米上季經調整盈利增2.36倍至49億人民幣

Blue Coast 24小時內上樓書 首張價單涉不少於129伙

香港航空將恢復塞班島直航服務

本港去年第四季GDP按年實質增長4.3% 去年GDP增長3.2%

港燈全年多賺6% 末期分派16.09仙

聯通全年多賺11% 末期息0.1336元 收入、EBITDA遜預期

中銀香港：市場對日本退出負利率有預期 若美國偏鷹日圓或見152

WSJ：中國暗示反對美國強制出售TikTok

恒指收市跌207點 科指跌1.8% 齊失100天線 北水第24日流入

胡潤：中國富裕家庭數量15年來再度減少 擁千萬資產家庭降至208萬戶

中糧家佳康去年盈轉虧 蝕1.36億元人幣

雅迪集團去年多賺22% 末期息0.48元

麥格理：日圓將觸及1美元兌155日圓

恒指半日跌186點 科指跌1.7% 北水流入增 兼創16個月最長流入紀錄