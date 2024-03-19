平安好醫生近年調整業務結構，降低毛利率較低的電商業務，轉向增加醫療、健康管理業務，去年收入下降24.7%至46.74億元，公司稱收入下降是由於低戰略協同性業務收入下降，公司業務結構調整已基本完成，資源投入將進一步聚焦戰略業務發展，持續提升資源配置及使用效率。

平醫去年毛利率上升5.4個百分點至32.3%，減少淨虧損。期內管理費用為14.81億元，按年減少15.3%，其中研發費用按年跌18.1%至5.37億元。

按業務分類，提供醫療服務和藥品及醫療器械銷售的醫療服務業務，去年收入按年減少19.9%至20.75%，收入同比下降主要由於公司聚焦資源發展，醫療服務中低戰略協同性收入降低，進而持續加深與平安集團綜合金融業務協同，以提供如慢病管理、名醫同診、就醫協助等豐富的醫療服務。毛利率則為40.0%，按年提升4.9個百分點，主要原因為高盈利能力收入佔比提升，結構變化導致該板塊業務毛利率提升。

提供體檢等消費型標準化健康服務、藥物以外的電商等健康服務，去年收入為25.98億元，按年下降28.1%，主要是由於和管理式醫療戰略關聯度較低、盈利能力也較低的部分實物類銷售業務收入減少。毛利率則按年上升5個百分點至26.1%，主要為產品結構優化，低盈利能力的業務收入比重下降。

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