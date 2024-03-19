平安好醫生（1833）公布去年業績，淨虧損按年收窄49.3%至3.23億元（人民幣，下同），剔除匯兌、處置合營企業收益淨額等對經營表現不具指標性項目的經調整淨虧損，按年收窄64.06%至3.15億元。公司指淨虧損收窄，主要因為低戰略協同性業務基本調整完成，而高盈利能力的戰略業務收入不斷增長，以及資源配置的持續優化、數碼化運營效率的逐步提高。
平安好醫生近年調整業務結構，降低毛利率較低的電商業務，轉向增加醫療、健康管理業務，去年收入下降24.7%至46.74億元，公司稱收入下降是由於低戰略協同性業務收入下降，公司業務結構調整已基本完成，資源投入將進一步聚焦戰略業務發展，持續提升資源配置及使用效率。
平醫去年毛利率上升5.4個百分點至32.3%，減少淨虧損。期內管理費用為14.81億元，按年減少15.3%，其中研發費用按年跌18.1%至5.37億元。
按業務分類，提供醫療服務和藥品及醫療器械銷售的醫療服務業務，去年收入按年減少19.9%至20.75%，收入同比下降主要由於公司聚焦資源發展，醫療服務中低戰略協同性收入降低，進而持續加深與平安集團綜合金融業務協同，以提供如慢病管理、名醫同診、就醫協助等豐富的醫療服務。毛利率則為40.0%，按年提升4.9個百分點，主要原因為高盈利能力收入佔比提升，結構變化導致該板塊業務毛利率提升。
提供體檢等消費型標準化健康服務、藥物以外的電商等健康服務，去年收入為25.98億元，按年下降28.1%，主要是由於和管理式醫療戰略關聯度較低、盈利能力也較低的部分實物類銷售業務收入減少。毛利率則按年上升5個百分點至26.1%，主要為產品結構優化，低盈利能力的業務收入比重下降。
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