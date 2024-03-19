今次配售股份佔現有已發行股本9.2%或擴大後已發行股本的8.4%。配售代理為中順證券。今次各承配人設有24個月的禁售承諾。

集團指，公司一直有意將資源投放於財商及投資教育業務，以進一步擴大市場份額及客戶基礎。配售事項所得款項淨額將透過為業務發展提供額外資金以改善本集團的財務狀況。

此外，配售事項將擴闊公司的股東基礎及資本基礎，從而在相對較短的時間內以低於其他集資方式的成本提高股份的流動性。

公司擬將配售所得款項淨額約4400萬元用於集團現有主要業務之潛在擴張，包括財商及投資教育業務以及私立輔助教育業務；及540萬元用於營運資金及一般企業用途。

在今次配售後，呂宇健持股由13.3%降至12.2%，六名承配人權益為8.4%，公眾股東持有79.4%。

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